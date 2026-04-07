L’IA agentique ouvre une nouvelle phase de l’IA d’entreprise, où les systèmes ne se contentent plus de répondre mais commencent à agir. Les agents IA veulent piloter des workflows complets, arbitrer en temps réel et agir dans des environnements IT fragmentés. Encore faut-il leur donner des données prêtes à l’emploi, une gouvernance active et une vraie place aux humains dans la boucle.

Si l’IA générative traverse aujourd’hui une phase de consolidation, marquée par l’industrialisation des cas d’usage, une nouvelle étape s’est désormais ouverte dans la révolution de l’intelligence artificielle : celle de l’IA agentique.

Contrairement aux modèles génératifs, qui se limitent à répondre à une requête ou à produire un contenu, les nouveaux agents sont capables de prendre des décisions, exécuter des tâches et travailler en autonomie dans des environnements IT complexes. Avec eux, l’IA n’est plus un simple assistant mais elle devient opérationnelle, proactive et capable de gérer des flux de travail de bout en bout.

L’enthousiasme du marché est considérable. Pourtant, les conditions réelles du succès restent sous-estimées. Un agent autonome mal encadré ne génère pas seulement une mauvaise réponse, mais il peut prendre une mauvaise décision, avec des lourdes conséquences financiers, opérationnelles ou réglementaires. Pour cela, même si la promesse de l’IA agentique est immense, elle exige une rigueur de préparation à la hauteur des enjeux.

Pourquoi les entreprises ne sont-elles pas encore prêtes pour l’IA agentique ?

Aujourd’hui, la plupart des organisations ne sont pas réellement en mesure de passer à l’échelle l’IA agentique. La première raison tient à l’état de leurs données, qui sont rarement « agent-ready ». Pour fonctionner correctement, un agent doit accéder à des informations fiables, cohérentes et actualisées en temps réel. Si les données sont dupliquées, stockées dans des silos ou désynchronisées, l’agent risque de prendre une décision fondée sur des informations incomplètes ou obsolètes.

Un second frein réside dans l’absence de contexte sémantique. Les modèles d’IA peuvent analyser d’importants volumes d’informations, mais ils n’en comprennent pas spontanément le sens métier. Sans une contextualisation explicite des processus, des règles et des priorités liés au métier, l’agent risque d’interpréter les données de manière erronée, ce qui fragilise sa fiabilité.

La gouvernance constitue un autre obstacle important. Toutes les entreprises disposent de politiques d’accès, sécurité et conformité, mais ces mécanismes ont été conçus pour des systèmes IT traditionnels avec des règles souvent dispersées, donc difficilement applicables dans un environnement agentique. Sans un cadre unifié et centralisé, la prise de décision autonome devient difficile à contrôler et augmente le niveau de risque.

Enfin, il est nécessaire de considérer les risques opérationnels liés à l’autonomie. Les agents IA ne sont pas infaillibles et, même lorsqu’ils évoluent dans un environnement entièrement maîtrisé, ils peuvent toujours mal analyser une situation, exécuter une action inappropriée ou amplifier une erreur à grande échelle. En somme, leur autonomie, dépourvue d’observabilité, représente un risque structurel que les entreprises ne peuvent pas ignorer.

Cinq prérequis concrets pour passer à l’échelle l’IA agentique

Les performances des agents IA ne dépendent plus uniquement de la qualité des algorithmes, mais de la solidité de l’architecture qui les entoure. Pour agir de manière fiable et pertinente, ils doivent s’appuyer sur un socle data solide : accès en temps réel, cohérence sémantique, gouvernance exécutable, traçabilité native et collaboration humain–machine.

1 – Un accès unifié et temps réel aux données

Les agents ne peuvent pas fonctionner à partir de copies multiples, d’extractions ponctuelles ou de jeux de données figés. Leur efficacité repose sur la capacité à accéder à la bonne information, au bon moment, directement à la source. Cela implique la mise en place d’une couche d’accès unifiée capable d’opérer à travers des environnements complexes sans multiplier les duplications.

2 – Une couche sémantique métier

Au-delà de la donnée brute, les agents ont besoin de sens. Une couche sémantique permet d’aligner les données techniques avec les concepts métiers, tels que des définitions communes ou des hiérarchies organisationnelles. C’est seulement grâce à cette contextualisation, que leur autonomie devient réellement profitable.

3 – Une gouvernance active et exécutable

La gouvernance doit être programmable, centralisée et appliquée en temps réel, avec une gestion stricte des accès, des politiques cohérents, une traçabilité des actions, une conformité intégrée dès la conception. L’agent doit être contraint par le cadre de l’entreprise et non l’inverse.

4 – Traçabilité et observabilité by design

Chaque décision prise par un agent doit pouvoir être retracée, auditée et expliquée. Qui a accédé à quoi ? Sur quelle base une action a-t-elle été déclenchée ? Quelle donnée a été utilisée ? L’observabilité n’est pas une option : elle est le socle de la confiance.

5 – Un modèle hybride humain–agent

Les agents ne remplacent pas les humains. Ils augmentent leurs capacités. Les organisations performantes seront celles qui définiront clairement les rôles : quand l’agent agit seul, quand il recommande, quand l’humain valide. L’autonomie totale n’est ni réaliste ni souhaitable. L’intelligence hybride est la véritable cible.

Un grand potentiel, conditionné par la maturité data

L’IA agentique représente une évolution majeure de l’IA d’entreprise. Elle promet des gains de productivité significatifs, une automatisation plus intelligente et une capacité d’adaptation accrue. Mais le véritable enjeu n’est pas l’agent lui-même, c’est l’environnement dans lequel il opère.

Prenons l’exemple concret d’une entreprise du secteur de la vente au détail ou de la distribution : ici, le stock n’est pas simplement une variable opérationnelle, mais un véritable fonds de roulement, où chaque unité excédentaire immobilise des liquidités, chaque article épuisé sape la confiance du client. Un agent IA conçu pour optimiser le réapprovisionnement ne peut être fiable que dans la mesure où les données qu’il reçoit le sont également. Au prix de dysfonctionnements et de retombées financières négatives.

Aujourd’hui, la question n’est pas “faut-il adopter de l’IA agentique ?”, mais plutôt : “est-ce que notre organisation est prête à laisser un système autonome prendre des décisions sur la base des données que nous sommes capables de lui fournir ?”.

____________________________



Par Olivier Tijou, Regional VP et Regional Manager chez Denodo

____________________________

À lire également :