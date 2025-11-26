Fini les silos : les data marketplaces promettent un accès fluide, sécurisé et intelligent à la donnée, avec une expérience inspirée du e-commerce et propulsée par l’IA.

La donnée est aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies d’innovation, qu’il s’agisse d’alimenter des modèles d’intelligence artificielle, de piloter la performance ou de transformer l’expérience client. Pourtant, de nombreuses organisations butent encore sur une difficulté récurrente : comment rendre ces données disponibles et utilisables par tous, rapidement et en toute sécurité ?

C’est là qu’interviennent les data marketplaces, s’imposant alors comme une réponse à ce défi. En effet, elles promettent une démocratisation réelle de l’accès à la donnée, en conciliant simplicité d’usage et rigueur de gouvernance. Plus qu’un simple catalogue numérique, elles incarnent une nouvelle manière de consommer et de partager l’information, rappelant ainsi l’expérience des grandes plateformes e-commerce.

L’expérience utilisateur réinventée

Les catalogues de données traditionnels ont longtemps été conçus pour des experts techniques, au détriment des utilisateurs métiers. Résultat : frustration, dépendance aux équipes IT, et une exploitation de la donnée bien en deçà de son potentiel. Les data marketplaces modernes changent radicalement la donne en mettant l’expérience utilisateur au centre.

Au même titre qu’un internaute sur Amazon, l’utilisateur retrouve dans une marketplace de données des recommandations personnalisées, des produits mis en avant basées sur leur popularité ou la tendance du moment, des fiches descriptives claires qui expliquent l’usage et la valeur d’un jeu de données, des retours d’expérience d’autres utilisateurs, et même la possibilité de poser des questions ou de signaler des problèmes de qualité. Cette logique introduit une véritable boucle de feedback entre producteurs et consommateurs de données, qui favorise la collaboration et améliore en continu les produits proposés.

Une autre rupture majeure engendrée par les data marketplace est que la donnée n’est plus présentée dans un langage technique obscur, mais traduite en termes métiers compréhensibles. La couche sémantique intégrée aux marketplaces modernes permet de passer des noms de colonnes ésotériques à des intitulés clairs et parlants. Cette simplification est renforcée par l’apport de l’intelligence artificielle générative où un assistant intégré permet aux utilisateurs de poser leurs questions en langage naturel et à obtenir immédiatement des réponses, qu’il s’agisse d’un simple indicateur ou d’un tableau détaillé qu’ils peuvent ensuite exploiter dans un outil d’analyse ou un tableur.

L’expérience utilisateur ne se limite donc plus à la découverte de données. Elle s’étend à tout le cycle de consommation : exploration, interrogation, partage, amélioration. La donnée devient un produit vivant, accessible, valorisé et amélioré collectivement.

Gouvernance et ouverture vers l’intelligence artificielle

Cependant, rendre la donnée disponible en libre-service suscite une inquiétude légitime notamment en ce qui concerne le maintien d’un haut niveau de sécurité et de conformité. Là encore, les data marketplaces modernes font de la gouvernance une force en la plaçant au cœur même de leur fonctionnement.

Chaque jeu de données peut être enrichi de métadonnées et de tags qui précisent sa nature (par exemple : données clients, données financières, informations personnelles sensibles). Ces balises ne sont pas seulement décoratives, elles permettent surtout d’appliquer automatiquement des politiques globales de gouvernance. En effet, certaines colonnes peuvent alors être masquées, des champs sensibles tronqués, ou l’accès conditionné selon le rôle de l’utilisateur, son service, voire sa localisation géographique. On peut ainsi autoriser la consultation d’un même produit à un collaborateur en Europe tout en la refusant à un collègue basé en Amérique du Nord, pour respecter des règles de souveraineté des données. Cette gouvernance s’ajoute aux mécanismes de sécurité déjà présents dans les systèmes sources, sans les contourner. Elle apporte donc une couche de contrôle supplémentaire, qui protège l’organisation tout en fluidifiant l’expérience utilisateur.

Au-delà de la sécurité, les data marketplaces ouvrent un champ d’opportunités en matière d’intelligence artificielle. Les grands modèles de langage, en particulier, se comportent eux aussi comme des consommateurs de données. Pour fournir des réponses fiables et contextualisées, ils ont besoin d’accéder à une information claire et correctement décrite. C’est exactement ce que leur apporte la couche sémantique d’une marketplace : une traduction du langage technique en vocabulaire métier, assortie de définitions et de descriptions exploitables.

Plutôt que de tenter de charger en continu toutes les données dans une base vectorielle — une approche coûteuse et rarement en temps réel —, la marketplace expose ses métadonnées à l’IA. Celle-ci identifie alors la bonne source, génère une requête SQL adaptée et obtient la donnée en temps réel. En résultent des copilotes et agents intelligents qui délivrent des réponses plus pertinentes et plus actuelles. Pour les développeurs, des kits simplifient en outre l’intégration, en transformant des opérations complexes en simples appels d’API.

Ainsi, la marketplace n’est pas seulement une interface conviviale pour les utilisateurs humains. Elle devient aussi un chaînon essentiel dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, en garantissant que les modèles exploitent des données pertinentes, sécurisées et contextualisées.

Les data marketplaces marquent un tournant dans la gestion de la donnée. Elles offrent une expérience fluide, inspirée du e-commerce, tout en intégrant une gouvernance fine et en ouvrant la voie à une exploitation plus intelligente par l’IA. Elles permettent de passer d’un patrimoine informationnel latent à un véritable moteur de performance et d’innovation.

Mais leur adoption ne doit pas être pensée comme un projet titanesque à mener d’un seul bloc. Les organisations qui réussissent sont celles qui avancent par étapes, en commençant petit, en obtenant rapidement des victoires visibles, puis en élargissant progressivement le périmètre. C’est cette dynamique incrémentale qui garantit la pérennité et l’adhésion.

Au-delà de l’outil technique, c’est un véritable levier stratégique. En réconciliant simplicité d’usage, gouvernance rigoureuse et ouverture vers l’intelligence artificielle, la data marketplace s’impose comme un catalyseur d’innovation et de compétitivité. Les organisations qui sauront l’adopter progressivement et intelligemment se donneront une avance décisive dans la course à la valorisation de la donnée.

Par Olivier Tijou, Regional VP French EMEA chez Denodo

