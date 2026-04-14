Fin de l’amalgame entre simple automatisation et vraie intelligence opérationnelle. Avec des agents IA orchestrés, supervisables et connectés aux systèmes métier, les entreprises passent du gain ponctuel à la performance à grande échelle.

Une chose est sûre, l’intelligence artificielle représente l’une des plus grandes révolutions technologiques que nous ayons connues. Dans ce contexte, nous assistons à une formidable montée en puissance de ces technologies dans de nombreux cas d’usages. Mais toutes les technologies d’IA ne se valent pas et nombre de concepteurs de technologies utilisent cette terminologie pour mieux vendre sans pour autant proposer réellement de l’IA. En effet, l’IA n’est pas une simple automatisation de processus. En ce sens, parmi les approches les plus abouties et permettant de traiter des opérations à forte valeur ajoutée se dégagent les technologies agentiques.

Un formidable accélérateur de performance et d’agilité

Concrètement, les forces de travail agentiques permettent d’accompagner les ressources internes des entreprises et d’amplifier leurs capacités. Les agents opèrent alors de manière autonome dans le respect des limites fixées par l’entreprise et des réglementations existantes (métiers, sectorielles, réglementaires, européennes et internationales). Dans les faits, les technologies agentiques doivent intégrer des agents capables : d’interagir avec plusieurs systèmes simultanément, de raisonner étape par étape, d’utiliser des outils métiers, de collaborer entre eux et d’apprendre de nouveaux cas à partir des opérations.

Ces agents sont orchestrés grâce à des moteurs de coordination qui structurent les processus, déclenchent des actions et intègrent la validation humaine lorsqu’elle est nécessaire. On notera sur ce point que des corrections manuelles doivent toujours être possibles à chaque étape. Une approche hybride de ce type garantit fiabilité, conformité et sécurité, notamment dans les secteurs régulés.

Par exemple, pour Duferco Energie en Italie, l’agentIA Doc-Pro récupère les informations clients sur un document papier, les compare avec les éléments disponibles sur le CRM et permet au collaborateur de valider ou modifier les informations non conformes.

Des mises en œuvre concrètes à grande échelle

En peu de temps, de nombreux projets intégrant les technologies agentiques se sont lancés avec succès à l’échelle mondiale dans différents cas d’usages. Dans ce contexte, citons notamment des sujets stratégiques à l’image du traitement de factures, des contrats ou des pièces constitutives de dossiers clients. Nous pouvons aussi évoquer des projets dédiés au traitement des appels d’offres et les gestions de remboursements. Tous ces éléments démontrent une maturité des technologies agentiques qui sont aujourd’hui suffisamment robustes pour moderniser durablement les processus de gestion des entreprises, et notamment des grands comptes et des ETI qui peuvent accéder à de réelles économies d’échelle au regard du nombre d’opérations traitées (plusieurs millions de documents).

Les forces de travail agentiques sont donc sorties du simple concept pour devenir un allié des entreprises en quête de performance. À n’en pas douter, ces dernières devraient continuer de s’inviter dans de nouveaux cas d’usage et permettre aux organisations d’améliorer leur compétitivité et la qualité de service délivrée à leurs clients.

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Olivier Nielsen, Directeur Développement France de Botmaster AI

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