La startup spécialisée dans l’IA agentique ‘Botmaster AI’ lance un catalogue de plus de 20 agents autonomes couvrant la finance, le commerce, la logistique ou encore la conformité réglementaire. Objectif : offrir aux DSI une « force de travail » clé en main, orchestrée depuis une plateforme unique.

Botmaster AI n’est pas (encore) un nom qui claque dans toutes les DSI, mais l’éditeur compte bien changer la donne. La société, qui se positionne sur le créneau très disputé de l’IA agentique d’entreprise, annonce la disponibilité générale d’un catalogue de plus de 20 agents logiciels conçus pour automatiser des processus métiers à fort volume.

Le problème que ça résout (ou prétend résoudre)

Les directions informatiques croulent sous les demandes d’automatisation : traitement de factures, onboarding client, détection de fraude, gestion des stocks, support technique… Autant de tâches répétitives, chronophages et sujettes à l’erreur humaine. L’approche classique, un projet d’intégration par processus, est longue, coûteuse et difficile à faire passer à l’échelle. Botmaster AI propose de raccourcir le chemin avec des agents préconfigurés, personnalisables par secteur et connectables aux SI existants via API.

Un catalogue organisé en neuf familles

Les 20 agents se répartissent en modules thématiques. Doc-PRO s’attaque à la paperasse lourde : factures, contrats, sinistres, KYC. Chat-PRO gère le support client et l’assistance aux techniciens terrain. Sales-PRO cible la prospection commerciale et l’outreach automatisé. Bid-PRO aide à la préparation des appels d’offres. Risk-PRO surveille la conformité réglementaire, détecte la fraude et évalue les risques en underwriting. Ops-PRO couvre l’automatisation des workflows, la réconciliation financière, la résilience supply chain et l’optimisation des stocks. Log-PRO se concentre sur la maintenance prédictive des équipements. Care-PRO automatise le service client. Et Research-PRO assiste la recherche en investissement.

FLOW, le chef d’orchestre

L’ensemble est piloté par FLOW, la plateforme d’orchestration maison. C’est elle qui coordonne les agents, gère les interactions et veille au respect des contraintes organisationnelles et réglementaires — conformité européenne comprise, promet l’éditeur. Pour les besoins qui sortent du catalogue, Botmaster AI propose également un service sur mesure baptisé NEXT-PRO, avec architecture AWS, boucle de validation humaine (human-in-the-loop) et conformité réglementaire intégrée.

Déjà en production

Selon Olivier Nielsen, directeur du développement France, les agents seraient déjà déployés chez plusieurs grands groupes. Reste à voir si ce catalogue saura se distinguer dans un marché de l’IA agentique où la concurrence — des hyperscalers aux pure players — s’intensifie de semaine en semaine.