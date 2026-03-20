Écrire du code n’est plus le principal goulot d’étranglement. Avec l’IA générative et les agents, la bataille se déplace vers le go-to-market, la conformité, la sécurité et la capacité à livrer plus vite que le marché. L’essor de l’intelligence artificielle ne remet pas en cause l’existence des éditeurs de logiciels, mais la vitesse à laquelle ils doivent transformer leur modèle. À mesure que le coût marginal du développement s’effondre, la valeur se déplace vers la distribution, la conformité, la sécurité et l’exécution opérationnelle.

Depuis quelques temps, une question revient en boucle dans l’écosystème technologique : l’intelligence artificielle va-t-elle remplacer les éditeurs de logiciels ?

La question est en réalité mal posée. L’enjeu n’est plus de savoir si l’IA va transformer l’industrie du logiciel. Elle le fait déjà. La véritable interrogation est désormais la suivante : quels éditeurs pourront suivre la vitesse qu’elle impose au marché ?

Cette redistribution de la valeur est déjà visible outre-Atlantique. Depuis 2023, les marchés réévaluent les grands éditeurs américains selon leur capacité à intégrer l’intelligence artificielle dans leurs produits. Certains parlent d’un « crack IA » symbolique : non pas un effondrement du secteur, mais une redistribution rapide de la valeur entre les acteurs qui intègrent l’IA au cœur de leur offre et ceux qui peinent à adapter leur modèle.

Pendant des décennies, la valeur d’un éditeur reposait avant tout sur sa capacité à produire du logiciel. Il fallait constituer des équipes d’ingénieurs importantes, écrire des milliers de lignes de code, concevoir des architectures complexes et maintenir des infrastructures robustes. La recherche et développement (R&D) constituait alors le principal avantage compétitif.

D’après une étude récente, les délais de développement ont été réduits de 40 % grâce à l’automatisation et aux agents d’IA, tandis que la productivité des développeurs a augmenté de 267 % pour certaines tâches, comme la génération de code frontend ou la réduction du temps de débogage.

Analyse en cinq axes :

1 – L’effondrement du coût marginal du logiciel

Une rupture majeure est en train de se produire : le coût marginal de production du logiciel s’effondre. Jusqu’à récemment, la valeur d’un éditeur reposait avant tout sur sa capacité à développer. Il fallait recruter des équipes d’ingénieurs, écrire des milliers de lignes de code, produire des fonctionnalités complexes et maintenir des infrastructures robustes. La recherche et développement constituait le cœur du réacteur.

Aujourd’hui, ce modèle est en train de basculer.

Avec l’arrivée des outils d’intelligence artificielle générative et des environnements de vibe coding, un logiciel peut être conçu, prototypé et parfois même mis en production en quelques heures. Des agents automatisés sont capables de générer des interfaces, produire de la documentation, écrire des tests ou analyser des failles de sécurité.

Là où vingt développeurs travaillaient plusieurs semaines, trois ingénieurs assistés par des agents d’intelligence artificielle peuvent désormais produire le même résultat en une fraction du temps.

Ce phénomène n’est plus théorique. Il est déjà visible dans de nombreuses entreprises technologiques.

Prenons un exemple simple. Une fonctionnalité technique spécifique, comme la génération d’un fichier bancaire de prélèvement, nécessitait traditionnellement plusieurs semaines de développement et parfois l’intervention d’un prestataire externe. Aujourd’hui, avec les bons outils d’IA et une architecture maîtrisée, ce type de module peut être conçu et mis en production en quelques heures.

2 – Une concurrence radicalement transformée

Ce basculement change profondément la nature de la compétition. Si créer un logiciel devient rapide et peu coûteux, la barrière à l’entrée disparaît. Demain, n’importe quelle équipe pourra lancer un produit SaaS fonctionnel en quelques jours. Le nombre d’acteurs présents sur chaque marché risque donc d’augmenter considérablement.

Cependant, cette multiplication des acteurs ne signifie pas que tous réussiront. Car si l’IA rend la production logicielle presque triviale, elle déplace la complexité ailleurs dans la chaîne de valeur.

Créer un logiciel devient facile. Le vendre, l’opérer, le sécuriser et l’intégrer dans un marché réel reste extraordinairement difficile. Un entrepreneur peut aujourd’hui générer un CRM fonctionnel en une journée. Mais encore faut-il savoir le positionner sur un marché, le distribuer à grande échelle, garantir sa sécurité et sa conformité, gérer son support client ou assurer son exploitation dans des environnements critiques.

C’est précisément là que se jouera la prochaine bataille. La valeur ne disparaît pas. Elle se déplace.

3 – Le retour en force des barrières réglementaires

Dans ce nouveau contexte, certains éditeurs disposent d’un avantage stratégique, notamment ceux qui opèrent dans des environnements fortement réglementés.

L’IA peut écrire du code, mais elle ne peut pas, à elle seule, obtenir une certification ISO, passer un audit réglementaire ou se conformer à un cadre juridique complexe.

Dans des secteurs comme la comptabilité, la finance, la santé ou encore la facturation électronique, la valeur ne réside pas uniquement dans le logiciel lui-même, mais dans la capacité à opérer dans un environnement de conformité strict.

Un logiciel peut être généré en quelques heures. Obtenir une certification réglementaire peut prendre plusieurs années. Cette différence constitue aujourd’hui une barrière à l’entrée bien plus solide que la simple capacité à coder.

4 – Une redistribution des compétences

Dans ce nouveau paradigme, les éditeurs doivent repenser leur organisation. La R&D restera essentielle, mais elle ne sera plus le seul centre de gravité. L’innovation logicielle va s’accélérer, et les entreprises devront renforcer leurs capacités de distribution, de marketing produit, de support client, de sécurité et de gouvernance des données.

Certaines fonctions pourraient ainsi croître plus rapidement que les équipes de développement.

Il ne s’agit pas nécessairement d’une destruction d’emplois, mais plutôt d’une redistribution des compétences. Les développeurs continueront d’exister, mais leur rôle évoluera. Ils passeront moins de temps à écrire du code brut et davantage à piloter, superviser et sécuriser des systèmes augmentés par l’intelligence artificielle.

5 – Une transformation stratégique pour les éditeurs

Face à cette mutation, les éditeurs doivent agir rapidement.

* Préserver la souveraineté et la sécurité des données : L’IA ne doit jamais devenir un angle mort de la gouvernance technologique. Les entreprises doivent maîtriser les modèles qu’elles utilisent, comprendre leurs implications et contrôler les flux de données.

* Accompagner les équipes : Tous les collaborateurs ne vivront pas cette transformation de la même manière. Les entreprises doivent investir dans la formation et construire une trajectoire de maturité autour de l’IA.

* Transformer l’ensemble de la chaîne de valeur : L’IA doit irriguer tous les services, du marketing au support client, en passant par les fonctions commerciales et l’infrastructure. Les fonctions finance, juridique, ressources humaines, conformité ou achats voient déjà leurs pratiques évoluer avec l’automatisation intelligente, l’analyse documentaire ou l’assistance à la décision.

L’intelligence artificielle ne signe pas la fin des éditeurs de logiciels. Mais elle change une chose fondamentale : la vitesse du marché. Les cycles d’innovation se compressent, les produits évoluent plus vite et les attentes des clients s’accélèrent.

Dans ce nouveau monde, la question n’est plus simplement de savoir qui sait développer un logiciel. La vraie question est désormais de savoir qui saura évoluer à la vitesse de l’intelligence artificielle.

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Par Jean-Baptiste Haentjens, Chief Product and Technology Officer (CPTO) chez MyUnisoft

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