Alors que l’éditeur tiendra son Adobe Summit 2026 la semaine prochaine, il annonce en amont un nouvel assistant agentique, Firefly AI Assistant, qui promet de faire couler beaucoup d’encre. Ce dernier est en effet capable de piloter l’intégralité des produits Adobe à partir de simples prompts… Ou quand les arts graphiques deviennent accessibles à tous.

Il y a les annonces produit, et il y a les annonces qui redessinent la carte d’un marché. Celle d’Adobe relève des deux catégories. Baptisé Firefly AI Assistant, le nouvel agent conversationnel d’Adobe ne se contente pas de générer des images ou de retoucher des photos à la voix. Il orchestre et exécute des workflows complets à travers l’ensemble de la suite Creative Cloud — Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator, Express — depuis une interface conversationnelle unique. En clair : vous décrivez le résultat souhaité, et l’assistant se charge de piloter les applications nécessaires pour y parvenir.

Le concept, incubé sous le nom de code « Project Moonlight » et présenté à l’Adobe Max d’octobre dernier, entre désormais dans sa phase de bêta publique. Adobe parle ni plus ni moins d’un « changement fondamental dans la manière dont le travail créatif est réalisé ». Ambitieux ? Sans doute. Mais l’éditeur a quelques arguments.

Un chef d’orchestre agentique

L’approche repose sur un principe que David Wadhwani, président de la division Créativité et Productivité d’Adobe, résume en une formule bien sentie : « Votre perspective, votre voix et votre goût deviennent les instruments créatifs les plus puissants de tous. »

À partir de votre prompt, l’assistant pose des questions contextuelles, propose des suggestions et exécute les tâches nécessaires sur les différentes applications Adobe pour concrétiser votre idée. Pour Adobe, le créateur conserve le contrôle à chaque étape. Il peut intervenir, ajuster, réorienter. C’est le modèle du « directeur artistique augmenté » : vous donnez la vision, l’IA gère l’intendance. Sauf qu’ici, un peu n’importe qui avec des idées et capable de les exprimer devient « créateur » et « directeur artistique augmenté », une réalité que l’éditeur évite de trop aborder.

Un peu comme les fameuses « Skills » des IA agentiques comme Claude Cowork ou OpenClaw, l’assistant Firefly s’appuie sur des « Creative Skills », une bibliothèque de compétences pré-configurées pour automatiser des workflows multi-étapes : retouche de portraits avec presets homogènes, déclinaison de contenus sur différents réseaux sociaux, etc. Les créateurs peuvent aussi concevoir leurs propres Skills. L’assistant apprend progressivement les préférences de chaque utilisateur : outils favoris, choix esthétiques, habitudes de travail. Il comprend également le contexte des assets manipulés — images, vidéos, éléments de marque — pour adapter ses actions en conséquence.

Côté collaboration, l’intégration avec Frame.io permet de partager les créations pour revue, puis de laisser l’assistant interpréter les retours des parties prenantes et appliquer automatiquement les modifications. La boucle feedback-production s’en trouve considérablement raccourcie.

Un écosystème de modèles sans équivalent

Au passage, Adobe en profite pour enrichir les outils de son studio créatif Firefly (accessible via le Web). Le Video Editor s’enrichit d’outils de nettoyage audio (la technologie Enhance Speech, déjà récompensée dans Premiere), de contrôles colorimétriques avancés et d’une intégration directe avec les 800 millions d’assets Adobe Stock.

Côté image, deux nouvelles fonctions font leur apparition : Precision Flow, qui génère un éventail de variations à partir d’un seul prompt avec un slider intuitif pour naviguer entre modifications subtiles et transformations radicales, et AI Markup, qui permet de dessiner directement sur une image pour placer des objets ou affiner l’éclairage.

Le catalogue de modèles IA tiers intégrés à Firefly, qui était déjà le plus large du marché avec plus de 30 modèles, accueille les modèles vidéo Kling 3.0 et Kling 3.0 Omni, qui rejoignent Veo 3.1 de Google, Gen-4.5 de Runway, Ray3.14 de Luma AI, FLUX.2[pro] de Black Forest Labs ou encore Multilingual v2 d’ElevenLabs.

Anthropic dans la boucle

Autre annonce marquante, Adobe travaille à rendre ses outils créatifs accessibles depuis des modèles tiers, à commencer par Claude d’Anthropic. Paul Smith, directeur commercial d’Anthropic, confirme cette convergence : « Le meilleur travail créatif oscille entre réflexion et réalisation. Avec Adobe, nous explorons de nouvelles façons de conceptualiser un projet dans Claude et d’utiliser directement Adobe Firefly pour l’exécuter. » Une passerelle qui pourrait redéfinir les frontières entre l’IA conversationnelle et les outils de production mais aussi permettre à Claude Cowork d’étendre ses actions aux outils créatifs.

Pour Adobe, toutes ces nouvelles expériences agentiques permettent de « supprimer une partie de la friction liée à l’apprentissage de notre vaste catalogue d’outils, et de mettre toute cette valeur à portée de main de nos clients. »

Le vrai match : Adobe vs Canva vs Figma

La concurrence n’est évidemment pas en reste. Canva et Figma travaillent également sur des workflows agentiques dans leurs environnements respectifs. Mais Adobe joue ici un avantage structurel considérable : la profondeur et la complémentarité de ses applications professionnelles, forgées sur des décennies de domination du marché créatif. Là où Canva simplifie et où Figma collabore, Adobe fédère, et c’est précisément ce que Firefly AI Assistant ambitionne d’incarner.

Adobe veut faire de Firefly non pas un outil de plus, mais le centre de gravité de toute la production créative pilotée par l’IA. Reste à savoir si les créatifs professionnels, souvent méfiants envers les promesses d’automatisation, accepteront de confier les commandes à un co-pilote agentique, même bardé de 30 modèles IA et de toute la puissance de Creative Cloud.

La bêta publique sera disponible dans les prochaines semaines. Adobe n’a pas encore précisé si l’assistant fera l’objet d’une tarification distincte de ses abonnements Firefly actuels. On devrait en apprendre plus dès la semaine prochaine à l’occasion de l’Adobe Summit 2026, du 19 au 22 avril à Las Vegas, même si la conférence est davantage dédiée à l’expérience client, au marketing digital et à la chaîne documentaire qu’à la créativité graphique.

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