L’IA appuie sur l’accélérateur, les factures cloud aussi, et la souveraineté sort enfin du classeur conformité pour atterrir sur le tableau de bord du DSI. Entre gaspillage invisible, dépendances critiques et retour en grâce de l’hybride, une nouvelle étude Insight montre que le pilotage de l’infrastructure change de nature.

Un quart des dépenses cloud européennes part en fumée. C’est l’enseignement choc du dernier rapport Insight intulé « Le trilemme de la souveraineté numérique ». Pour une entreprise moyenne, ce gaspillage représente près de 901.000 euros évaporés chaque année, de quoi financer un projet d’IA entier ou une refonte d’architecture.

Au moment précis où l’intelligence artificielle fait grimper les coûts d’hébergement de 12 % en douze mois et où toutes les entreprises européennes remettent en cause leurs dépendances numériques, l’étude Insight [menée auprès de 900 décideurs impliqués dans les stratégies de souveraineté numérique, d’investissement et de gestion des risques, au sein d’entreprises de 1 000 salariés ou plus dans neuf pays européens] met le doigt sur une équation devenue intenable pour les DSI : concilier maîtrise opérationnelle, agilité et efficacité économique dans un cloud qui ne pardonne plus l’approximation et requiert indépendance et souplesse.

901 000 euros qui s’évaporent

Le décor a changé, et vite. « D’un côté, l’accélération massive de l’IA, de l’autre, un besoin crucial de reprendre la main sur les coûts, les données et la souveraineté » : la formule d’Adrian Gregory, président d’Insight EMEA, résume le nouveau terrain de jeu des directions informatiques. Les choix d’architecture ne relèvent plus seulement de la performance technique ou du time-to-market. Ils conditionnent désormais la résilience opérationnelle, l’alignement réglementaire et la capacité à soutenir des usages IA infiniment plus gourmands en calcul, en données et en gouvernance.

Les 24 % de gaspillage cloud pointés par l’étude interrogent la capacité des organisations à financer l’industrialisation de l’IA, à renforcer la résilience et à reprendre la main sur la souveraineté qui se joue. Comme évoqué plus haut, Insight chiffre à 901 000 euros la valeur mobilisable qu’une entreprise dépensant 3,75 millions d’euros par an dans le cloud laisse filer ailleurs. Une hémorragie silencieuse.

De la case RGPD au critère de pilotage stratégique

À l’échelle européenne, 67 % des organisations considèrent déjà la souveraineté numérique comme une priorité stratégique, et ce niveau doit grimper à 82 % d’ici trois ans. La France suit la même trajectoire : 56 % des entreprises la jugent essentielle dans leurs décisions stratégiques aujourd’hui, 76 % à horizon un à deux ans, 81 % à trois ans.

Le signal est clair : la souveraineté n’est désormais plus traitée comme un sujet de conformité périphérique, géré par une cellule juridique entre deux réunions. Elle devient un critère de pilotage de l’infrastructure au même titre que la sécurité, la disponibilité ou la maîtrise des coûts. Autrement dit, elle tient désormais une place essentielle sur le cockpit du DSI.

De la localisation des données à la maintenabilité opérationnelle

Hier, la question tenait en une ligne : où sont stockées mes données ? Aujourd’hui, elle se double d’une interrogation autrement plus vertigineuse : mes systèmes continueront-ils à tourner si une juridiction étrangère décide demain de couper le robinet ?

C’est tout l’intérêt du glissement sémantique opéré par l’étude. Insight insiste sur le fait que la souveraineté numérique ne se limite plus à la localisation physique des données. La vraie question porte désormais sur la maintenabilité des opérations, c’est-à-dire la capacité à continuer de servir les clients même en cas de rupture de chaîne d’approvisionnement, d’ingérence juridictionnelle ou de dépendance excessive à un fournisseur. La souveraineté et les dépendances technologiques sont désormais perçus comme des sujets de cyber-résilience, de résilience numérique.

Les chiffres français traduisent cette maturité. Lorsqu’elles évaluent leur stratégie datacenter et cloud :

* 43 % des entreprises placent la conformité réglementaire au sommet de leurs priorités,

* 43 % veulent pouvoir conduire des audits de sécurité et de conformité en toute indépendance,

* 41 % scrutent l’emplacement des données

* et 32 % la juridiction de la société mère du fournisseur.

Des chiffre à mettre en regard des 23 % d’organisations qui citent la maîtrise des coûts ou la vitesse de mise sur le marché : la hiérarchie des arbitrages a bel et bien basculé. Et 50 % des entreprises françaises citent déjà la complexité réglementaire – DORA, NIS2, SecNumCloud, AI Act – parmi leurs principaux défis stratégiques.

Quand la conformité devient un argument commercial

La vraie nouveauté, c’est que la pression n’est plus seulement défensive. Elle devient commerciale. En France, 51 % des entreprises indiquent que leurs clients réclament des garanties de conformité avant toute collaboration, et 51 % exigent de connaître précisément la localisation de leurs données.

Surtout, 44 % des organisations françaises déclarent avoir déjà remporté ou conservé des contrats grâce à leur solidité en matière de souveraineté.

Dans les appels d’offres les plus sensibles, cet avantage s’exprime d’abord sur le terrain réglementaire : parmi les entreprises qui en ont tiré un bénéfice commercial :

* 66 % disent que cela a surtout pesé pour répondre à des exigences strictes de conformité,

* 37 % pour réussir des audits tiers

* et 34 % pour conquérir des clients dans des secteurs régulés.

Conclusion, la souveraineté cesse ainsi d’être un coût de précaution pour devenir un authentique levier de différenciation. On voyait poindre le phénomène dans le discours des éditeurs français depuis plusieurs mois, mais l’étude confirme une réalité de terrain.

IA et renaissance hybride : la fin du réflexe tout-cloud

L’autre accélérateur du basculement tient en deux lettres devenues magiques : IA. Et ce basculement est massif. En France, 90 % des entreprises évaluent ou déploient déjà une infrastructure sur site dédiée à l’IA et au machine learning.

Plus de la moitié (53 % précisément) estiment que leur principal avantage concurrentiel dans les trois à cinq prochaines années viendra de leur capacité à orchestrer un écosystème IA hybride associant hyperscalers, fournisseurs souverains régionaux et infrastructures sur site.

Le vieux réflexe du tout-cloud recule au profit d’une logique plus sélective : déplacer la puissance de calcul vers les données plutôt que l’inverse, protéger les modèles propriétaires, arbitrer les workloads selon la performance, la conformité et la criticité métier.

L’étude parle d’ailleurs d’une véritable « renaissance hybride ». Non pas un retour en arrière vers le tout on-premises, mais une relocalisation stratégique du calcul au plus près des actifs de valeur. Preuve de cette maturité naissante, 18 % des entreprises françaises citent déjà la protection de leurs modèles d’IA propriétaires vis-à-vis des hyperscalers comme un défi stratégique.

Quant à l’industrie manufacturière française, 50 % de ses organisations conservent leur IA on-premises d’abord pour des raisons de sécurité et de propriété intellectuelle.

Dette technique, budgets, compétences : les freins du terrain

Cette transition se heurte pourtant à des obstacles très concrets, que tout DSI reconnaîtra sans peine. En France, 46 % des répondants pointent d’abord la limitation des dépenses d’investissement, 43 % la complexité des projets de modernisation, 35 % l’incapacité à migrer les applications métier héritées et 33 % le manque d’expertise interne.

Autrement dit, la souveraineté numérique progresse dans un paysage saturé de dette technique, de contraintes budgétaires et de pénurie de compétences.

C’est précisément ce qui rend le sujet si explosif : l’ambition stratégique s’accélère plus vite que la capacité à transformer les fondations existantes. Et c’est là que le 24 % de gaspillage cloud prend toute sa portée. 56 % des entreprises ne procèdent pas systématiquement à des évaluations de coût total de possession avant d’arbitrer le placement des workloads. Un laisser-faire difficilement tenable quand l’IA exige des infrastructures plus spécialisées, plus coûteuses et plus souveraines, et quand, dans la région EMEA, près de la moitié des entreprises dépensent déjà jusqu’à 5 millions d’euros par an dans le cloud.

Coût, contrôle, agilité : la fin des arbitrages en silo

Le mérite de l’étude est de montrer que ces trois dimensions — maîtrise opérationnelle, agilité et efficacité économique — ne peuvent plus être traitées séparément. Elles forment désormais un même cadre de décision. « Les organisations qui considèrent l’infrastructure numérique comme un actif stratégique, plutôt que comme un coût hérité, seront les mieux placées pour réussir au cours des 10 prochaines années », écrit Adrian Gregory.

L’étude confirme en réalité que la souveraineté numérique n’est plus un supplément de prudence. Elle est devenue la condition d’une IA industrialisable, d’un cloud enfin rationalisé et d’une autonomie stratégique crédible. La fenêtre est étroite. Ceux qui arbitrent aujourd’hui consolident leur avance ; les autres accumuleront une dette souveraine qu’il sera bien plus coûteux de rattraper demain.

Pour télécharger l’étude : Souveraineté numérique : enjeux et stratégies pour les entreprises

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