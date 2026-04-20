Productivité décuplée, efficacité maximisée… mais à quel prix ? L’hyperconnexion des systèmes industriels ouvre autant d’opportunités aux entreprises que de brèches aux cybercriminels. Entre IA offensive, télétravail et accès tiers, les environnements OT sont devenus le nouveau terrain de chasse des hackers.

Les nouvelles technologies telles que l’Internet industriel des objets (IIoT), le cloud computing et l’IA décuplent la productivité et l’efficacité opérationnelle. Cependant, elles s’accompagnent d’un revers en élargissant simultanément le champ des menaces potentielles et en multipliant les points d’entrée pour les cyberattaques. Le nombre croissant de dispositifs connectés associé à la convergence des systèmes IT et OT et au développement du télétravail a considérablement augmenté la surface d’attaque.

Selon un rapport publié en 2024 par Palo Alto Networks, près de 70 % des entreprises avaient, au cours de l’année écoulée, subi une cyberattaque sophistiquée dans leurs environnements OT. Autrement dit, les mesures de sécurité traditionnelles ne suffisent plus. Il faut désormais adopter une approche proactive multi-niveaux, capable de répondre aux défis uniques des environnements OT. Cela inclut la mise en œuvre de nouvelles technologies telles que la détection des menaces à base d’IA et l’automatisation, le développement de cadres de sécurité complets, la formation des employés et la promotion d’une forte culture de la sécurité pour faire de la cybersécurité une composante essentielle de la résilience opérationnelle. La cybersécurité ne se limite pas au domaine informatique, elle est une composante fondamentale de la résilience opérationnelle.

Cet article expose cinq stratégies concrètes pour préparer l’avenir de la sécurité OT. Fondées sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité industrielle et sur des études de cas concrets, elles constituent une feuille de route pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur posture de cybersécurité OT et à protéger leurs actifs critiques aujourd’hui et demain.

1. Adopter une approche programmatique

Une approche programmatique structurée de la sécurité OT est essentielle pour construire une défense robuste contre les cybermenaces. La mise en œuvre de cadres tels que le cadre de cybersécurité (CSF) du NIST permet de créer un programme de sécurité OT complet qui couvre de multiples aspects critiques, de l’identification et de la protection des actifs jusqu’à la restauration des services, en passant par la détection des menaces et la réponse à incidents.

L’utilisation de cadres reconnus, comme celui du NIST, permet aux entreprises de quantifier les bénéfices. Ces avantages incluent une réduction mesurable de l’exposition aux risques, entraînant des économies significatives sur les coûts associés aux interruptions d’activité ou aux violations de données potentielles. De plus, cette approche structurée témoigne de la diligence raisonnable envers les parties prenantes et facilite le respect des exigences de conformité toujours plus strictes.

Actions clés :

>> Adoption d’un cadre: utilisez des cadres standard tels que le NIST CSF pour guider vos efforts en matière de sécurité OT. Ces cadres proposent une approche structurée de la gestion et de la réduction des risques cyber.

>> Couverture complète: vérifiez que votre programme couvre tous les aspects de la sécurité, y compris les personnes, les processus et la technologie. Cette approche holistique contribue à créer une posture de sécurité équilibrée et résiliente.

>> Amélioration continue: examinez et actualisez régulièrement votre programme de sécurité pour vous adapter aux nouvelles menaces et technologies. L’amélioration continue permet à vos mesures de sécurité de rester en phase avec l’évolution du paysage des menaces.

2. Renforcer la sécurité des terminaux (Endpoint)

Les terminaux tels que les capteurs, les automates et les stations de travail, sont souvent les points les plus vulnérables dans un environnement OT. Il est donc essentiel de les sécuriser afin de protéger les actifs OT contre les cybermenaces.

Actions clés :

>> Outils de protection des terminaux : mettez en œuvre des outils de lutte contre les logiciels malveillants, des antivirus et autres moyens de protection des terminaux pour prémunir vos appareils contre les logiciels posant un risque pour la sécurité.

>> Configurations sécurisées : mettez à jour et sécurisez régulièrement les configurations de tous les terminaux. Désactivez les services inutiles et veillez à ce que la configuration de tous les dispositifs soit conforme aux meilleures pratiques.

>> Gestion des correctifs : ayez en place un processus de gestion des correctifs suffisamment rigoureux afin que les dispositifs bénéficient des mises-à-jour les plus récentes en matière de correctifs de sécurité. Des correctifs réguliers contribuent à atténuer les vulnérabilités potentiellement exploitables par les attaquants.

3. Exploiter l’IA et l’automatisation

L’IA et l’automatisation sont des outils précieux pour renforcer la posture de sécurité OT, grâce à l’identification des menaces, l’automatisation des réponses et une gestion plus efficace de gros volumes de données. Ces technologies fournissent des informations prédictives et rationalisent les opérations de sécurité.

Actions clés :

>> Outils pilotés par l’IA : investissez dans des outils de cybersécurité pilotés par l’IA pour améliorer la détection et la réponse. L’intelligence artificielle permet d’identifier les schémas et anomalies susceptibles d’indiquer une potentielle cyberattaque.

>> Automatisation : automatisez les tâches de sécurité répétitives et chronophages pour libérer des ressources précieuses. L’automatisation est utile dans des domaines tels que l’analyse des journaux d’historisation, la réponse aux incidents et la gestion des vulnérabilités.

>> Maintenance prédictive : utilisez l’IA pour la maintenance prédictive, afin d’identifier et de traiter les vulnérabilités potentielles avant qu’elles ne soient exploitées. La maintenance prédictive permet une gestion proactive de l’état et de la sécurité de vos actifs OT.

4. Sécuriser les accès distants

L’essor du télétravail a introduit de nouveaux défis en matière de sécurité. La gestion sécurisée des accès à distance reste un moyen efficace pour se prémunir contre les violations potentielles d’accès et préserver l’intégrité opérationnelle.

Actions clés :

>> VPN et MFA : assurez-vous que les télétravailleurs utilisent les réseaux privés virtuels (VPN) et une authentification multi-facteur (MFA) pour un accès sécurisé. Ces mesures ajoutent une couche de sécurité en chiffrant les données et en exigeant plusieurs formes de vérification.

>> Réseaux domestiques robustes: informez les employés sur la façon de sécuriser leurs réseaux domestiques et comment éviter d’utiliser le Wi-Fi public pour les activités professionnelles. Les réseaux domestiques sécurisés sont moins vulnérables aux attaques.

>> Accès tiers : mettez en œuvre des politiques et des procédures strictes pour les fournisseurs tiers qui accèdent à votre réseau, afin de vous assurer qu’ils respectent vos protocoles de sécurité. Les accès des tiers doivent être étroitement surveillés et contrôlés pour empêcher les accès non autorisés.

5. Élaborer un plan complet de gestion des actifs

Une gestion rigoureuse des actifs constitue la pierre angulaire de la sécurité OT. Pour maintenir un environnement sécurisé, il est impératif de disposer d’une visibilité complète sur les actifs du réseau, y compris leurs configurations et leurs vulnérabilités.

Actions clés :

>> Inventaire des actifs : tenez un inventaire détaillé et actualisé de tous les actifs OT. Un inventaire précis permet d’identifier et de gérer les dispositifs présents sur votre réseau.

>> Audits réguliers : effectuez des audits réguliers afin d’identifier et de corriger toute disparité ou faille de sécurité. Les audits contribuent à garantir la gestion et la sécurisation appropriées de tous les actifs.

>> Gestion des vulnérabilités : mettez en œuvre un plan de gestion des vulnérabilités robuste pour surveiller et atténuer en permanence les risques associés à vos actifs. Un plan de gestion des vulnérabilités permet de hiérarchiser et de traiter les vulnérabilités en fonction de leur criticité et de leur impact.

Sécurisez votre avenir grâce à des stratégies OT proactives et complètes

Pour préparer l’avenir de la sécurité OT, une approche proactive et globale s’impose. L’implémentation d’une approche programmatique, l’accent mis sur la sécurité des terminaux, l’exploitation des capacités de l’IA et de l’automatisation, la mise en place d’accès à distance sécurisés, et la mise en œuvre d’un plan holistique de gestion des actifs permettront aux entreprises d’élever significativement leur niveau de sécurité et de gérer les risques avec efficacité. Ces cinq piliers constituent le socle fondamental pour maintenir la résilience opérationnelle face aux menaces qui ne cessent d’évoluer.

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Par Bruno Lignon, Network & Cybersecurity Services Sales Executive, Rockwell Automation

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