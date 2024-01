L’émergence de l’IA générative et de technologies comme ChatGPT ainsi que des jumeaux numériques augmentés à l’IA catalyse un changement dans le paysage industriel. Favorisés par la convergence IT/OT; l’automatisation et l’analytique embarquée métamorphose une nouvelle fois l’industrie manufacturière pour un avenir plus centré sur l’humain et une efficacité plus éco-responsable..

Alors que les dépenses consacrées à la construction d’infrastructures manufacturières ont doublé depuis la fin de l’année 2021, on observe une tendance croissante chez les fabricants à adopter les technologies avancées du métaverse. Celles-ci visent à soutenir les usines intelligentes, les initiatives de l’Industrie 4.0 ou la préparation des commandes par vision dans les entrepôts.

L’écart de performance entre les entreprises intégrant les technologies de l’information (IT) à leurs systèmes opérationnels (OT) et celles qui s’en abstiennent, risque potentiellement de se creuser affectant ainsi l’expérience des employés et des clients.

En rapprochant systèmes informatiques (IT) et systèmes opérationnels (OT), les entreprises pourront améliorer la qualité et la productivité globale de leurs opérations. Il ne s’agit pas simplement de se connecter à distance à un appareil ou à une machine, mais d’aller au-delà en collectant et analysant les données opérationnelles pour favoriser l’automatisation et le contrôle. L’usage de la technologie de réalité augmentée et réalité mixte contribuera également à améliorer la convivialité et la collaboration.

Cette convergence revêt une importance cruciale pour fournir un support après-vente qui soit rapide et évolutif, mais aussi dans un cadre de formation permettant aux utilisateurs qui en ont besoin d’accéder en temps et en heure aux informations requises.

Cette convergence va s’accentuer au sein des grandes entreprises au fur et à mesure qu’elles adopteront les jumeaux numériques et la réalité augmentée (RA) en parallèle des technologies de l’information. Cela entraînera une hausse de l’efficacité dans les environnements où des équipements industriels complexes sont utilisés, notamment les entrepôts, la logistique et l’aéronautique.

Au-delà de l’IA générative et ChatGPT, les entreprises vont adopter l’automatisation et l’analytique embarquée pour un avenir centré sur l’humain

Certes, l’intelligence artificielle existe depuis déjà un certain temps, que ce soit sous la forme de l’apprentissage automatique (machine learning) ou de systèmes experts à base de règles. Mais le lancement de ChatGPT l’a littéralement propulsée au premier plan. À l’ère du Big Data, nous disposons d’outils performants pour collecter et traiter très rapidement de colossales quantités de données, structurées ou non. C’est ici qu’intervient l’IA en permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité, de rationaliser leurs processus et de réduire les erreurs humaines.

Le traitement de ces grands volumes de données requiert une solide puissance de calcul et d’importantes capacités de stockage. Mais si l’exploitation du cloud permet pour l’heure de satisfaire ces exigences, un changement est en train de se profiler. L’année prochaine, nous allons en effet assister à une hausse des investissements consacrés à la « périphérie du réseau ». En effet, s’agissant de l’analyse assistée par l’IA, l’edge est bien plus qu’un simple collecteur de données.

Malgré les enjeux persistants que soulève la cybersécurité, cette évolution ne devrait pas freiner les entreprises les plus audacieuses, dans la mesure où les avantages l’emportent clairement sur les risques. La maîtrise des flux de données et l’analyse des données ont suscité quelques inquiétudes sur le plan de la sécurité et du respect des réglementations en vigueur. Toutefois, ces préoccupations ne risquent pas de disparaître, les entreprises ne peuvent donc plus se permettre de s’en servir pour ne pas exploiter les données dont elles disposent. En deux mots, elles doivent adopter une approche responsable.

Les dirigeants d’entreprise doivent tout mettre en œuvre pour déployer cette technologie avec soin en adoptant une approche centrée sur l’humain qui permettra aux employés d’acquérir de nouvelles compétences et d’entreprendre des tâches à forte valeur ajoutée. Mise en œuvre de manière responsable, l’IA aidera les forces vives à gagner en productivité, en efficacité et en précision — ce qui, à terme, permettra aux entreprises, tous secteurs d’activité confondus, de juguler la forte pénurie de compétences.

Traditionnelles ou férues de technologie, comment les usines doivent-elles adopter l’innovation ?

Ce domaine affiche un formidable potentiel, au-delà des entreprises qui souhaitent construire une usine intelligente de A à Z. Si le site Hyundai récemment inauguré à Singapour représente le nec plus ultra en matière d’usine intelligente, il n’en reste pas moins que nombre de sociétés ne peuvent partir d’une feuille blanche.

Dans ce contexte, nous assisterons en 2024 à un essor significatif du parc d’usines intelligentes, cette augmentation étant essentiellement due à la transformation de sites existants. Pour développer des capacités intelligentes, les exploitants d’usines vont devoir faire preuve d’imagination et analyser les processus déployés en atelier.

Il sera indispensable de disposer de données opérationnelles au niveau des ateliers pour développer des solutions verticalisées et améliorer l’efficacité. Au bout du compte, les données et les processus analytiques seront la clé des résultats. Les technologies nécessaires pour bâtir des usines intelligentes existent déjà et peuvent être intégrées aux sites existants, éliminant ainsi la nécessité de nouvelles constructions.

Enfin, la réalité augmentée sera de plus en plus utilisée dans les usines, que ce soit pour former le personnel ou permettre à n’importe quel utilisateur de résoudre concrètement les problèmes pouvant apparaître sur le terrain. Grâce aux lunettes intelligentes et à des logiciels de réalité augmentée, l’opérateur présent sur place peut être guidé par un expert intervenant à distance — une approche qui contribuera à augmenter le temps de fonctionnement des usines et permettra aux employés d’optimiser leurs processus.

En 2024, de plus en plus d’entreprises vont investir du temps et de l’argent pour comprendre les processus utilisés en atelier et exploiter ces données opérationnelles pour rendre leurs usines intelligentes.

____________________________

Par Mei Dent, CPTO chez TeamViewer

À lire également :