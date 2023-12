3 autres signes qui démontrent la nécessité de faire appel à l’automatisation intelligente – Partie 2

Des processus lents et inadaptés, des systèmes informatiques obsolètes, des approches IT ancrées dans le passé. Certains signes appellent à une transformation numérique urgente et stratégique. Avec à la clé une agilité retrouvée grâce à davantage d’automatisation.

La saisie manuelle répétitive, l’abandon des processus de souscription par des clients potentiels ou encore des outils informatique complexes traduisent une nécessité de faire appel à l’automatisation intelligente.

Mais d’autres signes peuvent également inciter à s’engager dans cette démarche. Lorsque les taches sont freinées par des points de blocage récurrents, qu’il est difficile de faire évoluer l’infrastructure selon les niveaux de charge et que les systèmes informatiques sont toujours situés dans les locaux de l’entreprise, c’est qu’il est là aussi le temps d’aborder la question.

Les processus présentent des goulets d’étranglement

Les entreprises sont confrontées à des goulets d’étranglement dans leurs flux de travail, mais elles n’ont pas la visibilité nécessaire pour s’attaquer avec précision aux points de blocage et apporter les changements qui s’imposent. Par ailleurs, 70 % des tentatives d’automatisation échouent en raison d’objectifs peu clairs ou mal définis.

Grâce à la process intelligence, les étapes d’un processus peuvent être examinées avec précision. Cette démarche combine le task et le process mining. Le task mining examine les actions individuelles telles que les frappes au clavier, tandis que le process mining s’intéresse davantage aux étapes d’un flux de travail complet. Suivre les processus à l’aide de ces deux techniques permet donc d’obtenir des données qui aident les entreprises à mieux comprendre comment optimiser leurs opérations, que ce soit par l’embauche, l’automatisation ou la réaffectation des ressources.

Parfois, les organisations tentent d’automatiser la mauvaise étape d’un flux de travail, ce qui peut avoir des conséquences inattendues, comme le déplacement d’un goulot d’étranglement à un stade plus avancé du processus, où il devient plus visible pour le consommateur. Cette incertitude peut entraver la réussite de la transformation numérique.

Il existe des problèmes d’évolutivité

La volatilité des facteurs économiques et des marchés modifie les besoins des entreprises au fil du temps. Mais l’adaptation des processus ne devrait pas être difficile à entreprendre.

Les solutions d’intelligent automation offrent l’évolutivité dont les entreprises ont besoin pour ajuster de manière proactive leurs opérations en fonction des besoins. Qu’il s’agisse d’un changement dans la quantité de documents traités, du nombre d’employés affectés à une tâche, ou d’une intervention sur site ou à distance, l’intelligente automation donnera aux organisations la visibilité et la flexibilité face à une demande croissante ou décroissante de leurs services.

L’économie est cyclique et les marchés sont fluides. Les entreprises ne devraient donc jamais s’attendre à fonctionner à un rythme régulier pendant très longtemps. Les décideurs doivent ainsi se tenir prêts à apporter rapidement les changements nécessaires pour s’adapter aux évolutions contextuelles.

Toute l’informatique est sur site

Tout ne doit pas nécessairement être dans le cloud, mais les organisations équipées de plateformes cloud natives ont un avantage en termes d’efficacité et de flexibilité. L’utilisation de l’informatique dématérialisée est un aspect majeur de l’évolutivité qui peut, dans une certaine mesure, protéger l’entreprise contre des événements imprévus.

Les plateformes « cloud-natives » facilitent la gestion des systèmes et des solutions, favorisent la collaboration et peuvent améliorer l’expérience des clients.

L’informatique cloud augmente non seulement le potentiel de résultats souhaitables pour les entreprises et les clients, mais une stratégie de sécurité bien conçue peut réduire les risques par rapport aux piles technologiques sur site.

La sur-attention portée à l’IA générative et le nombre croissant de de startups qui capitalisent sur les tendances informatiques les plus récentes peuvent instiller le scepticisme chez certains responsables informatiques. Après tout, il n’est pas conseillé d’adopter par réflexe chaque nouvel outil par peur d’accumuler une dette technique. Néanmoins, ceux qui sont totalement réfractaires à l’automatisation limitent inutilement le potentiel de leur entreprise à long terme.

De Maxime Vermeir, Senior Director of AI Strategy, ABBYY

