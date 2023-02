Spécialisé dans les outils destinés à optimiser les processus (Process Mining et Task Mining), Abbyy annonce uneV6 de sa plateforme Timeline dopée à l’IA.

Timeline, la plateforme de Process Intelligence d’Abbyy, est destinée à optimiser les processus, traitement des factures, onboarding de collaborateurs… en identifiant les données clés à partir de l’activité des collaborateurs. Elle permet d’identifier les processus mais aussi d’identifier des goulots d’étranglement ou des incidents dans le déroulement des processus.

Cette plateforme repose sur une analyse des tâches, Task Mining, et sur de l’analyse des processus, Process Mining. Ces techniques permettent d’analyser les logs, journaux d’évènements, données et autres traces numériques présentes dans le SI afin d’en déduire les processus et tâches de l’entreprise pour en modéliser le déroulement et les formaliser voire les automatiser.

Tous les types de données, structurées ou non, sont pris en compte par Timeline.

L’éditeur annonce ainsi en ce début d’année une nouvelle version majeure de sa plateforme : Timeline 6.0. Sans réelle surprise, cette nouvelle mouture repose toujours plus sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elle permet de créer une sorte de jumeau numérique des processus qui facilite l’identification des goulots et de prévoir les résultats.

Cette nouvelle mouture de Timeline renforce également Vantage, la plateforme d’Intelligent Document Processing de l’éditeur qui fournit un ensemble de services cognitifs prêts à l’emploi pour enrichir les applications RPA, chatbots, solutions mobiles et automatisations des entreprises.

Selon Abbyy, Timeline 6.0 permet d’identifier les opportunités d’automatisation 80 % plus rapidement et d’accélérer de 30 % la restructuration des processus en vue d’améliorer l’expérience des collaborateurs et des clients. Ce, en particulier parce qu’elle facilite l’amélioration des processus de façon proactive. « Timeline 6.0 fournit des analyses prédictives supplémentaires issues de la simulation des processus. Le fait de disposer de ces données en temps réel permet aux dirigeants de concentrer leurs efforts d’intelligent automation sur les flux opérationnels porteurs de revenus », justifie Scott Opitz, CTO/CPO de l’éditeur.

