Abby présente Vantage 2 sa nouvelle plateforme de services cognitifs qui permet aux entreprises d’améliorer leurs solutions de RPA, leurs systèmes d’automatisation, leurs chatbots, leurs solutions mobiles à l’aide de fonctionnalités intelligentes de lecture et de compréhension des documents. Et qui dit plateforme, dit intégrations simplifiés et extensions en tous genres : Abby en profite fonc pour également lancer sa nouvelle Marketplace.

Vantage 2 favorise la transformation numérique dans l’ensemble de l’entreprise en permettant aux utilisateurs avancés et aux Citizen Developers de digitaliser des tâches, sans connaissances particulières en informatique. Ils peuvent isoler les informations essentielles disséminés dans les différents contenus et documents, plus facilement. Le système combine des fonctionnalités OCR évoluées, un système de classification des informations et des fonctionnalités d’analyses de documents dopées au Machine Learning.

Selon Abby, en apportant les compétences digitales, Vantage 2 permet aux décideurs d’accélérer leur stratégie d’automatisation, d’améliorer l’expérience client et de réduire les risques en augmentant la productivité.

De son coté, la nouvelle Marketplace offre un large éventail de compétences cognitives, d’API et de ressources qui améliorent l’extraction et l’analyse de données qui peuvent être fournies déjà préformées et prêtes à l’emploi. En se basant sur la méthode du « Try-and-Buy », la Marketplace offre des fonctionnalités prédéfinies pour tous les types de documents tels que les factures, les bons de commande, les reçus, les documents de prêt, les réclamations d’assurance, les connaissements, et bien davantage. Le réseau partenaires peut également contribuer à l’enrichissement de la Marketplace par le biais de nouvelles compétences et autres ressources technologiques pour accélérer les projets d’automatisation.

Linda Ameur, Directrice France, précise : « Nous observons aujourd’hui que les collaborateurs sont à la recherche d’un moyen plus rapide de traiter et d’exploiter les données. Leurs attentes peuvent être satisfaites grâce à une technologie basée sur l’IA, facilement exploitable et prête à l’emploi. Vantage 2 offre une expérience utilisateur entièrement repensée qui révolutionne la façon dont les fonctionnalités basées sur l’IA sont créées, formées et éditées ».

La petite vidéo ci-dessous vous en apprend plus sur Vantage 2 en quelques secondes :