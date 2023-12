3 signes qui démontrent la nécessité de faire appel à l’automatisation intelligente (Partie 1)

Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, les entreprises sont confrontées à un choix crucial : s’adapter ou risquer l’obsolescence. Voici trois signes qui dénoncent une fragilité de l’entreprise et un urgent besoin d’automatisation…

L’innovation repousse les limites de ce que les entreprises peuvent accomplir en termes d’efficacité et d’excellence opérationnelle. Des logiciels alimentés par l’intelligence artificielle aux plateformes d’entreprise low code, il existe tellement de voies vers la transformation numérique qu’il peut être difficile de savoir ce qui convient le mieux à une organisation. Une chose est cependant certaine : ceux qui n’ont pas commencé à emprunter le chemin de l’automatisation intelligente risquent de se retrouver bientôt à la traîne.

Les responsables informatiques et les responsables de l’innovation devraient examiner la manière dont de déroulent leurs opérations et, si l’une des situations suivantes s’applique, y voir un indice que le retard est déjà là.

Les équipes perdent du temps dans la saisie manuelle

Lorsque des collaborateurs notent de la répétition et de la monotonie dans leur travail, il est probable qu’un grand nombre de tâches pourraient être accélérées par une automatisation intelligente.

Cela ne veut pas dire que leur rôle peut être entièrement remplacé par la technologie, mais plutôt augmenté d’une manière qui accroît à la fois la productivité et l’épanouissement. Les employés consacrent souvent beaucoup de temps à la réalisation de tâches répétitives – généralement liées à de la gestion de documents – plutôt qu’à des projets stimulants, exigeants et gratifiants.

Le traitement intelligent des documents (IDP) s’appuie sur l’IA et l’OCR pour lire des documents et en extraire les données clés, les classer et les intégrer dans d’autres applications telles que des ERP ou les plateformes de RPA. Les performances actuelles de ces solutions sont telles que les documents peuvent être traités sans aucune intervention manuelle. Au lieu de passer des heures à saisir manuellement des données, les employés peuvent se contenter de contrôler la précision et n’intervenir que si nécessaire.

Insensibles à la fatigue, les application d’IDP réduisent la probabilité d’erreurs et entrainées produire de meilleurs résultats au fil du temps lorsqu’elles sont pilotées par l’IA

Si ces plateformes ne remplacent pas complètement les humains, elles améliorent considérablement les processus liés aux documents. Les collaborateurs sont ainsi pleinement concentrés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qui contribuent de manière directe à la réalisation des objectifs de l’entreprise et l’augmentation du chiffre d’affaires.

Les clients jettent l’éponge en plein processus d’on-boarding

Les clients ne sont pas exempts de la lassitude de la répétition. Au fur et à mesure qu’ils s’habituent à l’expérience client simplifiée, leur tolérance à l’égard des processus d’intégration longs et fastidieux diminue.

Les études montrent que les trois principales raisons de l’abandon en cours l’onboarding sont un trop grand nombre d’étapes, une vérification d’identité trop longue et une saisie manuelle excessive.

L’ensemble de ces griefs peuvent pourtant être nuancés par l’utilisation de technologies appropriées. Une vérification d’identité intelligente permet de garantir un premier contact positif. Au lieu de taper sur un clavier miniature et de passer d’un écran à l’autre, d’une application à l’autre et d’un courriel à l’autre, la vérification de l’identité devrait pouvoir se faire à partir d’un seul écran et en moins de deux minutes.

La rationalisation de l’accueil grâce à une vérification intelligente de l’identité permet de télécharger toutes les informations pertinentes en utilisant l’appareil photo d’un smartphone pour capturer et envoyer des documents et remplir automatiquement les champs d’un formulaire. Cela souligne que l’expérience client est une priorité qui renforce la réputation d’une marque, évite l’abandon et améliore l’acquisition et la fidélisation des clients, et in fine impacte le chiffre d’affaires de manière positive.

Seul le service informatique est capable d’utiliser les outils

De nombreuses entreprises s’appuient sur des processus internes souples pour apporter de la valeur à leurs clients dans les meilleurs délais. Si les systèmes existants ne permettent pas facilement de s’adapter à des circonstances uniques, le département informatique peut rapidement être se retoruver submergé de demandes qui vont retarder le résultat pour le client.

Les organisations devraient adopter des plates-formes low-code/no-code avec des interfaces accessibles qui peuvent être utilisées sans faire appel au département informatique. Plutôt que de dépendre de collaborateurs formés à l’informatique, les entreprises peuvent donner du pouvoir au « développeur citoyen », permettant ainsi de gagner en agilité et en vitesse de traitement.

L’automatisation peut être un sujet controversé, en particulier avec l’augmentation des conversations autour de l’intelligence artificielle et de ses implications. Mais lorsqu’elle est adoptée avec les bons objectifs et bien mise en œuvre, elle peut avoir un effet transformateur sur les organisations, au bénéfice des collaborateurs, des clients et des autres partenaires.

De Maxime Vermeir, Senior Director of AI Strategy, ABBYY

