Face à des attentes de résultats toujours plus concrètes, l’intelligence artificielle change de nature et de rôle dans les organisations. De nouveaux acteurs repensent en profondeur la manière de concevoir, déployer et piloter la technologie pour créer de la valeur mesurable. Une transformation silencieuse est en marche, et elle redessine déjà les règles du jeu dans l’écosystème.

Fini le temps des concepts abstraits : les dirigeants d’entreprise exigent désormais de l’Intelligence Artificielle (IA) des preuves tangibles. Ils veulent voir l’IA réduire les coûts, générer de nouvelles sources de revenus et simplifier les opérations, le tout sans introduire de risques ou de complexité inutiles. Et ce sont les réseaux de partenaires qui sont aujourd’hui les mieux placés pour apporter ces preuves.

Une étude IDC récente le confirme : les partenaires les plus performants développent des pratiques IA dédiées et rapportent que la majorité de leurs clients constatent déjà des gains mesurables. L’IA est passée du statut de promesse excitante à celui de véritable levier de valeur. Les leaders du marché délaissent les solutions simplement basées sur l’IA pour adopter des approches résolument IA native.

Qu’est-ce que l’IA native ?

Être IA native, ce n’est pas juste ajouter des fonctionnalités d’IA à un logiciel. C’est repenser l’intégralité de l’activité autour de l’intelligence artificielle. Ces partenaires développent, vendent et assurent le support de solutions qui automatisent les tâches routinières, guident les décisions avec des informations en temps réel et s’améliorent continuellement grâce aux données qu’elles génèrent. Ils organisent leur tarification, leur recrutement et leur stratégie de mise sur le marché autour d’un objectif unique : transformer les données de leurs clients en avantage compétitif. L’étude IDC est formelle : 87 % des partenaires les plus performants intègrent l’IA de manière spécifique, et 60 % de leurs clients constatent déjà des bénéfices mesurables. L’IA native n’est plus un simple label, mais un modèle d’affaires qui se manifeste efficacement dans le quotidien des clients.

Les partenaires qui réussissent aident les équipes finance à clôturer le mois plus rapidement, à raccourcir le cycle de commande à encaissement, à réduire les erreurs et à prendre la bonne décision au bon moment. Le conseil, l’expertise sectorielle et la propriété intellectuelle « maison » deviennent les véritables moteurs de croissance, tandis que les marges de revente traditionnelles jouent un rôle de soutien. L’enjeu n’est plus seulement l’implémentation, mais l’orchestration. L’analyse et l’IA y produisent des résultats reproductibles et à grande échelle.

La stratégie des partenaires performants

A l’ère de l’IA, l’excellence suit un schéma clair. Les leaders lancent des pratiques dédiées à l’IA, créent des solutions reproductibles pour des micros verticaux ciblés et investissent dans leur propre propriété intellectuelle afin de pouvoir démontrer rapidement leur impact et de déployer les solutions en toute sécurité. Les clients en ressentent directement les effets positifs et constatent une précision accrue, des cycles plus rapides et de nouvelles sources de revenus. En interne, ces partenaires cultivent des atouts majeurs dont l’agilité, la collaboration avec les clients, une connaissance de l’écosystème et une culture d’apprentissage continu qui garantit l’amélioration des solutions bien après leur mise en service.

L’émergence des agents d’IA requiert encore davantage d’exigence. Ces agents devront être conçus dès le départ pour une autonomie sécurisée et considérés comme de nouveaux collaborateurs, avec des périmètres clairs, des accès contrôlés et un audit complet. Les solutions doivent être facilement adoptables via les marketplaces cloud et les offres multi-fournisseurs prétestés, pour que les clients puissent acheter, tester et faire évoluer leurs usages en toute confiance.

Surtout, il est impératif de mesurer ce qui compte réellement. Les conseils d’administration réclament un impact concret sur les résultats financiers, pas de simples démonstrations. Les partenaires qui refondent les workflows et quantifient précisément les gains de productivité ou de revenus transformeront les pilotes en programmes structurés, gagnant ainsi la confiance des DAF comme des DSI.

Du fournisseur au collaborateur

Cette évolution redéfinit également le rôle des fournisseurs technologiques. La maturité ne vient pas seule. Les éditeurs doivent donc cocréer des capacités avec leurs partenaires. Cela se traduit par des plateformes ouvertes et un accès aux données, des architectures de référence et des kits d’outils de gouvernance, ainsi qu’un accompagnement pour transformer l’expertise des partenaires en solutions verticales sécurisées et évolutives. Le rôle des fournisseurs est d’accélérer l’impact, de sorte que la technologie des partenaires devienne rapidement et en toute sécurité des résultats concrets pour les clients.

Les faits sont là : l’IA native n’est pas une simple tendance, elle est la nouvelle norme de croissance pour les partenaires. C’est indéniablement le moment d’agir. La réussite repose sur la spécialisation, l’installation de la confiance au cœur de chaque interaction et des métriques claires pour prouver l’impact. Les partenaires pionniers ne peuvent pas se contenter de suivre le mouvement, mais écrire eux-mêmes les prochaines règles du jeu et dicter les règles du marché.

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Par Juha Harkonen, VP Partner Ecosystem chez Sage

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