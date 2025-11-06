Les agents IA inaugurent une ère de collaboration inédite entre systèmes, métiers et données. En décloisonnant les outils numériques, ils instaurent une automatisation transversale capable de générer une véritable création de valeur. Une approche qui redéfinit la productivité et transforme la gouvernance des systèmes d’information.

Aujourd’hui, l’IA s’invite dans des tâches de plus en plus complexes. Elle assiste les utilisateurs, interagit avec leurs outils, soutient leurs décisions. Mais ces usages restent souvent dissociés les uns des autres, comme autant d’assistants spécialisés. Une nouvelle étape se dessine désormais, portée par l’émergence de plateformes comme Gemini Enterprise qui rendent les agents IA plus accessibles et faciles à assembler que jamais. Ces solutions ouvrent la voie à l’utilisation de l’IA plus fluide, plus intégrée, capable de transformer en profondeur la façon dont les métiers inter agissent avec leur environnement numérique.

Un changement de paradigme pour les systèmes d’information

Nos entreprises n’ont jamais eu autant d’outils numériques à leur disposition. Chaque métier s’appuie sur une variété de solutions censées améliorer la productivité, qu’il s’agisse d’applications dédiées, de CRM, de plateformes de ticketing, de bases documentaires ou de messageries. Pourtant, les utilisateurs passent encore une part significative de leur temps à naviguer entre ces outils, à chercher, copier, organiser ou transférer de l’information.

C’est là que les agents IA amorcent un vrai changement de paradigme. Contrairement à un assistant cantonné à une tâche ou une interface, l’agent navigue de manière décloisonnée dans le système d’information. Recherche, extraction d’informations, idéation… ils peuvent interroger plusieurs sources, croiser les données, lancer des actions coordonnées et restituer un résultat structuré.

Et avec des produits comme Gemini Enterprise, il devient possible de créer et d’orchestrer ces agents via une interface web, sans compétence technique. L’utilisateur décrit ce qu’il souhaite obtenir, sélectionne les sources et les outils à mobiliser, puis choisit le type de modèle à utiliser, par défaut, parmi ceux de Google ou ceux disponibles en open source. L’agent s’exécute ensuite selon un enchaînement d’actions définies. Branché à Gmail, Google Drive, un CRM ou Google Calendar, il peut, par exemple, résumer les échanges avec un client, compiler les propositions commerciales similaires déjà faites à d’autres clients du même secteur, ou générer automatiquement un dossier d’avant-vente.

Vers un pilotage tripartite : métier, IT et finance

Une fois développé et activé, un agent IA ne dort jamais, ne demande pas de pause et exécute ce qu’on lui demande, parfois sans nuance. Il doit donc être piloté avec rigueur. De ce fait, son développement et son usage requiert l’implication de plusieurs fonctions dans l’entreprise.

Pourquoi ? Parce que du côté des métiers, il faut s’assurer que les actions de l’agent répondent à un objectif clair et qu’une automatisation mal cadrée peut produire des erreurs à grande échelle. D’un autre côté, l’IT doit garantir la robustesse technique, sécuriser les accès aux données et les interactions entre systèmes. Quant aux équipes financières, elles doivent anticiper l’impact économique. Selon le cas, les tâches confiées à un agent IA consomment des ressources, stockent des données ou déclenchent des traitements, avec un coût associé. Imaginez par exemple un agent IA qui lance des calculs intensifs ou qui alloue des ressources cloud automatiquement suite à la création d’un ticket.

Piloter un agent IA, n’est pas simplement surveiller son utilisation ou son champ d’action. C’est aussi, et surtout, créer un cadre partagé, où les objectifs métier, les contraintes techniques et les enjeux budgétaires avancent ensemble. Ce triptyque conditionne un usage durable, maîtrisé et réellement créateur de valeur.

Loin d’être une menace, cette révolution est une opportunité historique de libérer vos équipes des tâches à faible valeur pour qu’elles se concentrent sur l’innovation, la stratégie et la relation client. La fin des workflows manuels n’est plus une vision lointaine, elle est à votre portée.

Par Clément Foucreau, Solution Specialist chez Crayon France

