Collecter, traiter, analyser et optimiser : le Cloud Analytics simplifie chaque étape du parcours de la donnée pour en révéler tout le potentiel. Avec des outils toujours plus performants et une flexibilité accrue, il devient un levier clé pour l’innovation et la maîtrise des ressources.

Face à l’explosion des données, les entreprises font face à un défi majeur : comment transformer ce flot d’informations en décisions stratégiques éclairées ? Le Cloud Analytics apporte alors une réponse structurée et performante. Il centralise les étapes clés du cycle de vie des données – de la collecte à l’analyse – dans un environnement unique, il structure les processus, évite la dispersion des outils et offre un accès harmonisé à un éventail de solutions d’analyse avancée.

Un guichet unique pour exploiter les données

Dans les entreprises, les métiers ont pris conscience des gains de performance qu’ils peuvent tirer des données à leur disposition… plaçant les équipes IT face à un dilemme. D’un côté, elles doivent s’assurer que l’exploitation des données se fait de façon structurée, avec certains standards de qualité. De l’autre, elles doivent mettre à disposition des solutions flexibles, conçues pour s’adapter à d’importantes variations de volumes, ou pour apporter de nouvelles technologies d’analyse – par exemple basées sur l’IA.

Les offres de Cloud analytics répondent à ces besoins. Elles jouent un rôle de guichet unique, qui regroupe l’ensemble des outils pour gérer et automatiser l’ensemble du cycle de vie de la donnée : collecte, stockage et centralisation, traitement, raffinage et transformation (ETL), analyse avancée et prise de décision (BI, analytique avancée, IA). Les entreprises bénéficient ainsi d’une plateforme centralisée, ce qui limite le recours à des outils disparates et harmonise leurs processus data. Elles évitent en outre d’avoir à déployer des infrastructures en propre pour ces besoins de traitement de données.

Flexibilité et optimisation financière

Les solutions de Cloud analytics ne se limitent pas à optimiser les traitement de données : elles optimisent également la gestion financière des ressources cloud grâce à des approches FinOps. Ces plateformes collectent et analysent en effet les usages en temps réel. Elles identifient ainsi les inefficacités, recommandent des ajustements pour réduire les coûts superflus et aident à anticiper les besoins futurs.

Prenons l’exemple d’une entreprise logistique qui gère des volumes de marchandises qui fluctuent selon les saisons. Le Cloud analytics va provisionner rapidement des ressources supplémentaires en période de forte demande, puis les réduire une fois l’activité ralentie. Cette flexibilité permet de minimiser les coûts et garantit une performance optimale. De plus, grâce à des tableaux de bord financiers, les décideurs IT ou métier bénéficient d’une visibilité accrue sur leurs dépenses et ajustent leurs stratégies en conséquence.

Cette flexibilité permet non seulement d’optimiser les coûts, mais aussi de garantir une performance continue. Au-delà des aspects financiers, le Cloud Analytics est un véritable levier d’innovation pour les métiers

Des outils évolutifs au service de l’innovation

Le Cloud analytics offre également aux différents métiers une capacité d’innovation accélérée. Ces plateformes, déjà dotées d’une large palette d’outils, s’enrichissent constamment. Elles facilitent donc l’accès à de nouvelles technologies d’exploration de données, de nouveaux modèles d’apprentissages et d’analyses prédictives… Les métiers peuvent rapidement en tirer parti pour gagner en performance ou exploiter plus en profondeur leurs données.

Les plateformes de Cloud analytics apportent de la cohérence et de la flexibilité aux traitements des données dans les entreprises. Capables de dévoiler de nouveaux gisements de performance ou d’améliorer le pilotage opérationnel, elles s’imposent ainsi comme un véritable facteur d’alignement entre les métiers, l’IT et la vision long terme des organisations.

____________________________

Par Dame Ndiaye, Cloud Architect chez Crayon France.

