OVHcloud a profité de la conférence KubeCon Europe 2024 pour étoffer ses services PaaS avec le lancement de Managed Rancher Service et l’enrichissement de sa « Data Platform » désormais en « Bêta ».

La guère des clouds publics ne se jouent pas que dans le IaaS. D’autant qu’en la matière les offres sont désormais complètes et équivalentes et la guerre est essentiellement une compétition tarifaire et de puissance. Depuis quelques années déjà, les principaux clouds se battent davantage sur le terrain bien plus vaste du PaaS. Un terrain plus complexe pour les concurrents européens aux moyens humains et financiers plus restreints que les géants américains.

OVHcloud essaye de focaliser ses efforts PaaS sur les briques les plus essentielles permettant ensuite aux entreprises et partenaires d’élaborer des solutions complémentaires ou spécifiques tout en proposant un cadre « souverain » et « SecNumCloud ».

Ainsi, le leader européen du Cloud a annoncé cette semaine son offre « Managed Rancher Service ». Elle permet aux organisations de disposer d’une offre de gestion de conteneurs entièrement managée, opérée par OVHcloud et bâtie sur la plateforme open source de gestion des clusters de conteneurs Rancher de SUSE. Rancher simplifie le déploiement, la gestion, la mise à l’échelle, le cycle de vie et l’amélioration continue d’une application conteneurisée dans Kubernetes.

L’autre grande annonce de ce KubeCon Europe 2024 est l’annonce de la version « Bêta » de la « Data Platform » d’OVHcloud. Tous les clouds se vantent désormais d’être des « Data Cloud » et d’offrir un cadre cohérent pour gérer l’intégralité du pipeline de données et donc stocker, gérer, analyser et visualiser les données.

En la matière, OVHcloud propose sa propre plateforme de données assemblée en combinant des solutions open source. Elle comporte une partie « Data Manager » pour la collecte et l’organisation des données, une partie « Data Processing Engine » pour la préparation et la transformation des données, une partie « Analytics » pour l’organisation et le stockage des données au sein de Data Lake House et d’Object Store, une partie « Application Services » pour exposer les données sous forme d’API, une partie « Control Center » pour piloter les droits d’accès et bien évidemment une partie « ML & IA » pour déployer et gérer les modèles ML.

« Grâce à la Data Platform OVHcloud, les Data Scientists et Business Analysts peuvent démarrer de nouveaux projets en quelques clics en sélectionnant les informations d’intérêt depuis le Data Lakehouse. La solution est notamment destinée aux cas d’usage tels que l’amélioration de la relation client ou la rationalisation de la gestion des stocks » explique le cloud français.

Jusqu’ici en version « alpha », cette « Data Platform OVHcloud » bascule cette semaine en version « bêta » et s’enrichit d’un nouveau « Storage Engine » pour son « Data Lake House » s’appuyant sur les technologies open source Apache Iceberg et Apache Trino.

