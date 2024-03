OVHcloud a inauguré cette semaine son premier ordinateur quantique très officiellement acquis par l’opérateur. Il s’agit d’une machine photonique MosaiQ de la deeptech française Quandela.

C’est un peu une surprise quand même. OVHcloud a inauguré cette semaine « le premier ordinateur quantique installé au cœur d’un fournisseur de services cloud européen ». Cet ordinateur quantique est un MosaiQ, une machine 2 qubit de la deeptech française Quandela.

C’est une surprise parce qu’en 2022, Pasqal avait lancé son service QaaS avec OVHcloud, même si l’accès à ce service a toujours été restreint. Les relations entre les deux entreprises ont dû se tendre d’autant que Pasqal a livré des machines à Azure.

Il y a un an, OVHcloud avait ainsi décidé d’acquérir son propre ordinateur quantique auprès d’une autre Deeptech française : Quandela. C’est cette machine (livrée fin 2023) qui est désormais officiellement opérationnelle depuis cette semaine. « Nous sommes fiers que le premier ordinateur quantique – produit au sein de notre usine – soit installé dans un des data centers d’OVHcloud et très enthousiastes qu’il soit désormais relié à leur cloud, » s’est réjoui Niccolo Somaschi, co-fondateur et CEO de Quandela. « C’est une étape majeure pour développer l’utilisation de nos technologies au cœur de la communauté européenne du quantique et de la recherche. Cela confirme tant nos ambitions que notre engagement pour la démocratisation de l’accès au calcul quantique pour l’industrie, la recherche et la communauté académique, indispensable pour construire un écosystème européen fort. »

Une étape effectivement clé pour Quandela qui a récemment bénéficié d’une levée de fonds de 50 millions d’euros et ouvert une usine de fabrication d’ordinateurs quantiques à Massy.

La machine MosaiQ conçue par Quandela s’appuie sur une technologie à base de qubits photoniques s’appuyant sur une conception modulaire permettant d’évoluer de 2 qubits à 12 qubits.

On rappellera qu’en réalité, Quandela avait déjà livré et allumé une machine MosaiQ de 6 qubits le mois dernier au Québec, chez Exaion (une filiale d’EDF).

« Avec l’inauguration de cet ordinateur, le calcul quantique sera plus accessible et plus proche : nos entreprises doivent se saisir de MosaiQ pour accélérer leurs calculs et exploiter tout son potentiel. C’est grâce à l’innovation et l’audace de fournisseurs de cloud tels qu’OVHcloud et de startups telles que Quandela que notre pays pourra conforter sa place de leader européen des technologies quantiques dans un écosystème mondial où s’exerce une concurrence de plus en plus intense » a déclaré Madame Marina Ferrari, Secrétaire d’État chargée du Numérique, au moment d’inaugurer la machine.

Pour célébrer comme il se doit cet événement, OVHcloud annonce parallèlement un programme éducatif destiné aux étudiants des grandes écoles et universités. L’accès ne sera pas tout à fait libre pour autant. Les étudiants devront préalablement soumettre une candidature et des projets. Après approbation, ils accèderont gratuitement au MosaiQ d’OVHcloud. Mais pas uniquement. Ils auront aussi droit à un package de 80 heures d’accès aux notebooks quantiques hébergés par OVHcloud autour des technologies de Pasqal, Eviden, C12, Alice&Bob et bien évidemment Quandela.

