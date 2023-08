OVHcloud annonce l’acquisition du spécialiste allemand de l’hébergement de services cloud à l’Edge, GridScale. Une acquisition des plus stratégiques pour le leader européen du cloud.

Fournisseurs de services IaaS et PaaS, GridScale s’est surtout fait connaître grâce à sa capacité à déployer un environnement cloud public ou cloud privé sur des infrastructures réduites et donc notamment à l’Edge ou dans les datacenters des clients.

Pour OVHcloud, c’est bien plus cette compétence que la volonté de renforcer sa présence en Allemagne, Autriche, Pays-Bas ou Suisse (terres de prédilection de Gridscale) qui justifie le rachat.

Car OVHcloud – qui pilote déjà plus de 450.000 serveurs dans ses 37 data-centers répartis sur les 4 continents – doit continuer d’impérativement s’étendre pour résister aux rouleaux compresseurs américains. Et s’étendre à d’autres villes, d’autres datacenters en périphérie et même aux datacenters « on-premises » (comme le font AWS avec Outpost, Azure avec Azure Stack Hub ou Oracle avec Compute Cloud@Customers).

Car même en France, OVHcloud n’arrive pas à être prophète en son pays. Selon une étude Markess by Exaregis, l’hyperscaler européen n’arrive qu’en quatrième position derrière AWS, Microsoft et Google, avec « seulement » 2,6% de parts de marché. Les 3 géants américains du cloud se partageant plus de 70% du marché français.

Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés. Les technologies et personnels de Gridscale seront en 2024 intégrés dans OVHcloud.

« La combinaison de nos différentes technologies nous permettra d’accélérer notre déploiement de solutions d’Edge Computing et notre expansion géographique tout en optimisant notre allocation de capital » a ainsi confirmé Michel Paulin, PDG d’OVHcloud.

