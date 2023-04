Les frères Klaba, fondateurs d’OVHcloud, avaient déjà surpris tout le monde en rachetant la startup Shadow. Ils veulent désormais s’emparer de Qwant et créer une plateforme européenne de services cloud dénommée Synfonium en partenariat avec la Caisse des Dépôts.

En octobre 2021, Octave et Miroslaw Klaba faisaient l’acquisition de la startup orientée gaming « Shadow » alors au bord de la faillite. Depuis, l’éditeur a entièrement revu sa philosophie et sa stratégie s’ouvrant au-delà du gaming à des expériences professionnelles de type DaaS (Desktop as a Service) avec ses services Shadow PC « Business » mais aussi du stockage dans le cloud avec Shadow Drive.

Apparemment, en rachetant Shadow, les frères Klaba avaient déjà une vision à long terme qui s’étendait bien au delà du DaaS : Créer un ensemble de services SaaS souverains (éventuellement hébergés sur OVHcloud) et proposer ainsi aux consommateurs et entreprises européennes un accès transparent et ‘souverain’ aux meilleurs services de collaboration.

Cet objectif prend un peu plus forme cette semaine avec une annonce conjointe d’Octave Klaba et de la Caisse des Dépôts. Cette dernière annonce être entrée en négociations exclusives avec Octave Klaba afin de permettre à ce dernier d’acquérir le moteur de recherche Qwant (qui a récemment frôlé le dépôt de bilan) dont la valorisation reste estimée autour de 150 millions d’euros.

L’Europe souveraine en ligne de mire

Cette acquisition s’accompagne d’un partenariat en vue de créer « un champion européen des services cloud » qui porte déjà un nom : Synfosium. Cette nouvelle entreprise serait détenue à 75% par les frères Klaba et à 25% par la Caisse des Dépôts.

« La construction d’une plateforme collaborative cloud complète, basée et détenue en Europe, nécessite les bons partenaires. Avec Synfonium, nous réunissions un groupe exceptionnel comprenant Shadow, Qwant et la Caisse des Dépôts, en plus de nos partenariats stratégiques pré-existants avec des entreprises comme OVHcloud et Nextcloud » explique Eric Sèle, directeur général de Shadow.

La création de cette plateforme dépend cependant du succès du rachat de Qwant. Le moteur de recherche français à vocation européenne né en 2011 se présente comme le moteur de recherche Web qui respecte votre vie privée (il ne collecte pas de données personnelles et n’effectue pas de tracking publicitaire). Non seulement les acteurs vont devoir s’entendre sur le prix de cet éditeur largement déficitaire mais Octave Klaba veut aussi s’assurer que l’avenir de Qwant pourra se réaliser très rapidement en dehors des datacenters d’Azure qui hébergent l’infrastructure du moteur de recherche et des accords existants avec Microsoft.

Dans un premier temps, Synfonium regroupera les services de Qwant (Qwant Search, Qwant Maps, Qwant Junior,…) et ceux de Shadow (Shadow PC, Shadow Drive) mais devrait rapidement s’enrichir de nouveaux services, fruits d’une combinaison « de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs, en tirant parti des mérites techniques des meilleures solutions logicielles européennes et de l’innovation offerte par les communautés de logiciels libres » explique Octave Klaba. « Nous pensons que l’Europe dispose d’un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d’une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d’hôte et d’accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de Shadow et de Qwant ».

Disposer d’une plateforme collaborative souveraine est un thème en vogue. Il faut dire que le gouvernement français, dans le cadre de la nouvelle feuille de route de la DINUM, vient d’allouer une enveloppe de 23 millions d’euros pour son projet « France 2030 » dont l’un des trois volets porte sur les « Suites bureautiques collaboratives cloud ».

La Dinum a déjà sélectionné les projets portés par Jamespot, Wimi et Interstis. Trois projets assemblés sous forme de trois consortiums (typiquement Jamespot a monté un consortium « CollabNext » à cette occasion avec Outscle, Clever Cloud, Alinto, Datakeen, xWiki et Wallix alors même que Jamespot appartient déjà au collectif Euclidia) qui sont en compétition. Parallèlement en septembre 2022, Oodrive, Olvid et Tixeo s’étaient aussi unis pour porter sur les fonts baptismaux leur plateforme collaborative unifiée TOO 2022.

Il sera intéressant de voir comment Synfonium arrive à s’entendre avec ces initiatives ou si, au final, la nouvelle plateforme n’introduit qu’un peu plus de concurrence et de désordre dans un monde déjà bien verrouillé par Google et Microsoft. Dans un billet d’humeur sur LinkedIn, Louis Naugès (CSO de Wizy.io et ancien acteur du lancement de Google Docs en France) dénonce d’ailleurs cette bataille autour des outils collaboratifs : « La France et l’Europe n’ont hélas pas encore compris qu’investir dans des combats numériques d’arrière-garde, c’est condamner l’avenir du numérique européen. C’est dramatique… La seule piste raisonnable pour l’Europe: un numérique de conquête, dans des domaines où l’on peut encore réussir, et il y en a beaucoup » explique-t-il.

À lire également :