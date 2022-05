Notre Grand Témoin est un fervent défenseur de la création logicielle française. Fondateur de Jamespot, EFEL Power et PlayFrance Digital, Alain Garnier témoigne des défis et opportunités des éditeurs français face aux géants américains.

On n’a jamais autant parlé de souveraineté numérique de l’Europe que ces derniers mois. Et les conséquences de la pandémie et des conflits géopolitiques récents ont éclairé d’un jour nouveau les débats.

Alors que bien des associations de DSI et d’acteurs économiques du numérique multiplient les plaintes auprès de la Commission européenne sur les pratiques et attitudes des géants américains, Guy Hervier a invité sur le plateau du Grand Témoin, un entrepreneur français visionnaire, combatif et engagé : Alain Garnier, fondateur de l’éditeur d’outils collaboratifs Jamespot, président de l’association de promotion du logiciel français EFEL Power (Entreprendre en France pour l’édition logicielle), cofondateur du collectif PlayFrance Digital. Il témoigne des challenges et difficultés d’être un éditeur français mais aussi des opportunités et des atouts de nos créateurs. Il revient sur la necessité de rééquilibrer les rapports de Force en Europe et en France dans le numérique. Il revient aussi sur l’importance de transformer les business pour l’ère numérique et sur l’approche collaborative de Jamespot.