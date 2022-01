Le président du Cigref est le premier « invité de la semaine » d’InformatiqueNews et IT for Business. L’opportunité de faire un point avec lui de l’année écoulée et des défis qui attendent les DSI en 2022.

Le Cigref est un club de recherche, d’analyse et de lobbying liés aux enjeux numériques. Il rassemble 150 grandes entreprises qui représentent un CA cumulé de 1700 Mds€ et un budget IT cumulé de 50 Mds €. Jean-Claude Laroche en est le nouveau président (depuis Octobre 2021, date à laquelle il a succédé à Bernard Duverneuil) et l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Avec lui, il revient sur l’état d’esprit des DSI après deux ans de crise pandémique durant lesquelles le numérique s’est transformé en bouée de sauvetage et le DSI en super héros. Il évoque également sur les défis qui attendent les DSI en 2022 et qui comptent parmi les priorités du Cigref comme la sobriété numérique, la cybersécurité, la souveraineté numérique face aux GAFAMs et la pénurie de talents dans bien des secteurs de l’informatique.

Cet entretien est aussi l’occasion de revenir sur l’état d’avancement du projet Gaia-X dont le Cigref pilote le Hub français ainsi que sur le profil type du DSI à l’horizon 2025 alors que l’empreinte numérique, l’informatique quantique, l’IA et l’hyperautomatisation joueront un rôle de plus en plus fondamental.