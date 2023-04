Eolas, une direction d’Orange Business, proposera désormais la Digital Workplace de l’éditeur Jamespot comme solution de collaboration. Un partenariat qui veut profiter à la fois de la croissance du marché des « digital workplaces » et de la demande de solutions collaboratives souveraines.

D’après une étude de Lecko, 26 % des entreprises ont déployé une digital workplace en 2022 contre 7 % en 2021.

Pour profiter de ce marché en croissance, Eolas et Jamespot viennent de nouer un partenariat. Eolas proposera désormais en priorité la plateforme collaborative de l’éditeur français dans le cadre des projets de transformation digitale qu’elle mène. Les deux organisations partagent notamment le même souci de « souveraineté » et de « confiance ». Des critères qui font de plus en plus mouche auprès des DSI dès lors que l’on évoque la collaboration et le besoin de garder les échanges un minimum sous contrôle.

Disponible en mode SaaS, la Digital Workplace de Jamespot se décompose d’un réseau social d’entreprise temps réel et collaboratif, d’un intranet, d’un outil de réunions en ligne et même d’une bureautique en ligne et souveraine (WeDoc). S’y ajoute un portail d’intégration des outils métiers et logiciels tiers dans une logique d’interopérabilité.

Pour Jamespot, ce partenariat avec Eolas s’inscrit pleinement dans sa logique de construire un écosystème avec des entreprises françaises basé sur des solutions indépendantes des GAFAM.

De son côté, Frédéric Dulac, directeur d’Eolas explique : « En combinant notre expertise avec cette solution SaaS, nous sommes aujourd’hui en mesure d’offrir des solutions pour améliorer la communication et la collaboration au sein des organisations ».

