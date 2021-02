Linagora, spécialiste français du logiciel open source, rend disponible – en SaaS ou sur site – sa suite collaborative Twake présentée comme sécurisé et souveraine, dans la droite ligne des valeurs GoodTech4Good.

Éditeur de logiciels libres français depuis 2000, Linagora est l’une des grandes voix du logiciel open source en France. Depuis vingt ans, il essaye de promouvoir une informatique à la fois open source et collaborative, respectueuse de la vie privée et ancrée dans les valeurs européennes.

Issue du rachat de la solution éponyme – et à l’époque propriétaire – Twake, la nouvelle solution collaborative de Linagora en reprendre les fonctionnalités après avoir subi une refonte technique pour se fusionner à OpenPaaS et être versée en open source. « Twake est une plateforme pensée, by design, pour être une solution collaborative moderne et ouverte qui fait la part belle aux usages et à la simplicité d’intégration » explique l’éditeur.

Pensée pour le nouveau monde du « Work from Anywhere » (travailler de n’importe où) et du télétravail, l’application Twake se présente comme un concurrent direct mais open source de Slack et Trams. Comme ses prestigieux concurrents, la plateforme fait reposer ses principes collaboratifs sur des channels de discussion par chat associés à des agendas partagés et autres fonctions de collaboration.

Plus concrètement, la solution est organisée autour des 4 fonctionnalités collaboratives dénommées Chat, Calendrier, Drive et Tâches. Cette application est cependant ouverte à un écosystème open source avec lequel elle se veut « nativement compatible » : Jitsi (l’outil de visio conférence en vogue), OnlyOffice (la suite bureautique bien connue), Linshare (partage de gros fichiers un peu façon WeTransfer) et bien sûr OpenPaaS la plateforme sur laquelle Twake est aujourd’hui bâtie (et qui fournit notamment des fonctionnalités de messagerie email ou d’espaces fichiers partagés par exemple).

Twake est disponible en mode SaaS sur le site « twake.app » (avec un hébergement des serveurs chez OVH et Jaguar Networks, autrement dit dans des datacenters européens gérés par des prestataires de droit européen) mais également en hébergement privé ou en version « on premises » pour une confidentialité maximale et un contrôle total par l’entreprise.

L’éditeur précise que la plateforme est bien évidemment sécurisée et conforme au RGPD.

Twake est utilisable directement depuis n’importe quel navigateur Web mais dispose également de clients Desktop (pour Windows, macOS et Linux) ainsi que de clients mobiles (pour iOS et Android via les apps stores officiels).

Cerise sur la gâteau, Linagora promet 6 mois de gratuité (pour moins de 50 utilisateurs) puis une remise tarifaire de 30% et valable ‘à vie’ aux 10 000 premières entreprises qui adopteront sa suite collaborative. Le tarif normal, hors promotion, est de 4,19 €/mois.

Alexandre Sapolsky, co-fondateur, s’enthousiasme : « En rendant accessible au plus grand nombre notre solution de collaboration nous permettons aux entreprises et organisations publiques de réduire fortement leurs émissions carbones. Plus les organisations pourront fonctionner à distance, plus elles limiteront leur impact écologique. Avec Twake, nous sommes fiers de faire de la ‘Good Tech for Good’ ».

Découvrez Twake en vidéo et en moins d’une minute :