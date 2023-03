Alors qu’OnlyOffice Workspace est de plus en plus souvent intégré dans les offres ‘souveraines’ de fournisseurs de cloud français, la suite collaborative européenne en open source continue d’évoluer en focalisant ses efforts autour des fonctions d’administration et de sécurisation des accès. Quelles nouveautés pour OnlyOffice Workspace 12.5 ?

Difficile de nos jours de ne pas entendre parler de OnlyOffice. La suite bureautique européenne et open source fait un gros forcing médiatique pour exister – au moins dans cette sphère médiatique – face aux ogres américains. Pour cela, l’entreprise joue une carte bien connue des acteurs anglo-saxons, multiplier les mises à jour et nouveautés fonctionnelles pour faire parler d’elle.

Il y a quelques jours, OnlyOffice grillait la politesse à Google et Microsoft en annonçant avant eux l’intégration d’une IA conversationnelle dans la suite par le truchement d’un plug-in ChatGPT (intégration étant un peu un grand mot alors que le plugin nécessite un abonnement séparé aux API d’OpenAI).

Cette semaine, OnlyOffice annonce une nouvelle version de sa solution collaborative « WORKSPACE ». Pour rappel, OnlyOffice décline son offre en plusieurs versions et éditions :

– OnlyOffice Desktop, la version classique des outils bureautiques à installer sur son PC ou Mac ;

– OnlyOffice Docs, une version « on prem » à installer sur les serveurs de l’entreprise ;

– OnlyOffice Personnal, une version cloud destinée à un usage personnel ;

– OnlyOffice Workspace, la plateforme cloud collaborative pour entreprise (qui peut être déployée on-prem, dans n’importe quel cloud, sur OVHcloud via la marketplace, mais aussi directement hébergée par Ascensio System sur son Cloud).

OnlyOffice Workspace est l’édition la plus complète et comprend la suite bureautique (OnlyOffice Docs), la gestion documentaire (avec des espaces de stockage en ligne), les outils de pilotage des projets, CRM, le calendrier, l’email et un réseau social d’entreprise.

OnlyOffice Workspace est donc un concurrent direct de Microsoft 365, Google Workspace, Zoho Workspace, ou Open365. On la trouve de plus en plus souvent intégrée dans des offres de cloud françaises et européennes qui se veulent ‘souveraines’ sans pour autant afficher de certifications SecNumCloud.

L’éditeur annonce aujourd’hui OnlyOffice Workspace 12.5, une nouvelle version de sa plateforme collaborative cloud proposant de nombreuses améliorations cosmétiques (comme un thème sombre, une gestion des quotas de stockage, etc.) mais surtout de vrais renforcements de la sécurité des accès et des données.

Il est ainsi possible désormais de définir de vraies politiques de gestion des connexions avec (enfin !) un moyen de limiter le nombre de connexions infructueuses (seul moyen de contrer les attaques de type brute force), de définir une durée de blocage et une période de vérification. Il est aussi possible de définir des adresses IP de confiance dans différentes sections de la suite.

Autre amélioration notable, celle de l’outil d’authentification à deux facteurs qui devient à fois plus pratique et plus applicable : on peut définir les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs pour laquelle la double authentification est obligatoire et ceux pour laquelle elle ne s’impose pas.

Toujours dans une démarche de sécurité plus souple et avisée, la gestion des documents se voit enrichie de nouvelles fonctions de partages avec la possibilité de générer plusieurs liens de partage externe pour un même fichier ou dossier avec possibilité de définir des limites de temps et des mots de passe.

