Effets conjugués de l’inflation, de la hausse de l’énergie et de l’introduction d’IA coûteuse obligent, Google annonce une augmentation des tarifs de sa suite collaborative Google Workspace.

L’an dernier Microsoft augmentait les tarifs de sa suite bureautique Office 365 (devenue Microsoft 365) en expliquant qu’il s’agissait là de « la première hausse substantielle depuis le lancement d’Office 365 il y a maintenant une décennie de cela » et en rappelant que durant cette décennie, la suite s’était enrichie de 24 applications supplémentaires (dont Teams, Power Apps, Planner, Whiteboard…) et de 1 400 fonctionnalités nouvelles.

Cette semaine, juste après annoncé l’arrivée dans le courant de l’année d’une flopée de fonctionnalités créatives et pratiques boostées à l’IA générative, Google informe ses clients d’une augmentation de l’abonnement à sa suite collaborative : « Depuis le lancement de Google Workspace en octobre 2020, nous avons proposé des centaines de nouvelles fonctionnalités pour favoriser la collaboration sécurisée depuis n’importe où, dont plus de 300 rien qu’en 2022 » rappelle ainsi Steve Holt, vice-président de Google, avec une argumentation qui fait furieusement écho à celle de Microsoft un an plus tôt.

Les nouvelles fonctionnalités IA annoncées ont un coût… Pour l’éditeur bien sûr, tant les grands modèles IA sont consommateurs de ressources informatiques… Pour le client puisque l’éditeur a bien l’intention d’en répercuter le coût de R&D et d’exploitation sur le prix de l’abonnement.

« Aujourd’hui, nous annonçons une mise à jour de nos tarifs pour refléter la valeur de nos produits, ainsi que des options d’engagement élargies pour bloquer les prix les plus bas, offrant ainsi plus de choix à nos clients » annonce Steve Holt.

Ainsi Google annonce d’abord de nouveaux « plans » avec engagement annuel ou pluri-annuel (à notre connaissance, en France, les forfaits actuels de Google engagent forcément l’utilisateur pour un an). Ces nouveaux plans s’alignent sur les anciens tarifs.

Google introduit également de nouveaux « Plans Flexibles » avec désormais un abonnement mensuel sans engagement minimal de durée. Ces nouveaux tarifs « flexibles » représentent une augmentation d’environ 20% par rapport aux anciens tarifs .

Les nouveaux prix sont ainsi définis (par utilisateur et par mois, en dollars) :

Pour les clients disposant de moins de 10 licences, ces augmentations n’interviendront qu’en janvier 2024. Pour les autres, elles débuteront dès Avril prochain.

Il est à signaler que ces nouveaux tarifs concernent les US. Pour l’Europe, ces augmentations pourraient même se révéler encore supérieures. Google explique en effet que « nous ajustons également certains prix en monnaie locale, ce que nous évaluons périodiquement pour maintenir l’alignement sur les taux de change par rapport au dollar américain. Les clients concernés par les ajustements de taux de change seront informés à l’avance de ces changements. »

Les nouveaux tarifs français devraient ainsi être dévoilés dans les prochaines semaines.

