Après les annonces de Microsoft, hier soir, qui réinvente son Bing et la recherche sur le Web grâce à l’IA d’OpenAI et à ChatGPT, la conférence de Google autour de l’IA et ses nouveaux usages était forcément très attendue. Et Google avait des choses à montrer mais rien à mettre entre nos mains.

« Nous réinventons la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin. Découvrez comment nous améliorons l’accès à l’information pour tous, partout dans le monde, par le biais de la recherche, de Maps et au-delà » promettait Google qui avait en début de semaine dévoilé (sans la rendre accessible) « Bard » sa première intelligence conversationnelle destinée à concurrencer ChatGPT.

Et Google avait choisi Paris « terre d’avancées scientifiques et mathématiques » et d’un des centres de recherche IA de Google pour tenir sa conférence.

En fin de compte, Google a surtout montré qu’il avait déjà mis de l’IA partout (dans Search, dans Google Lens, dans les vues AR de Maps, etc.), qu’il allait en mettre encore plus partout afin de réinventer l’expérience de recherche et ouvrir de nouvelles expériences quotidiennes, et que plein de choses étaient en préparation dans les mois à venir mais pas tout de suite.

Dit autrement, on explore l’IA dans toutes les dimensions, on a de fantastiques innovations en développement mais on n’est pas prêt à mettre quoi que ce soit qui puisse concurrencer ChatGPT et BingAI aujourd’hui entre vos mains.

Et Google a trouvé une excellente excuse pour justifier ce retard : « nous avons une approche responsable de l’IA », comprenez plus responsable que d’autres… Et ces technologies doivent être évaluées avec beaucoup d’attention avant d’être libérées.

Si Microsoft n’avait pas lancé – certes de façon très limitée – son nouveau Bing dopé à ChatGPT hier soir, la conférence de Google aurait probablement fait davantage rêver ses spectateurs. Mais au final, ils en ont probablement retiré plus de frustration qu’autre chose.

Des démos… rien que des démos…

Google a d’abord voulu démontrer qu’il n’avait cessé de mettre de l’IA partout dans ses solutions, revenant sur comment l’IA participe aujourd’hui à comprendre les requêtes des internautes, à comprendre les contenus Web pour mieux les indexer, à offrir de la réalité augmentée dans Maps, à permettre à 1 milliard d’utilisateurs Google Translate de comprendre d’autres langues, à répondre à 10 milliards de requêtes visuelles par mois depuis Google Lens.

Une façon de rappeler que Google n’est pas novice en IA et que sa recherche a défriché bien des terrains d’expérimentation qui ont servi à d’autres, à commencer par ChatGPT (qui s’appuie sur des modèles « Transformer » inventés par Google).

Dans les mois à venir, bien d’autres fonctionnalités IA vont être insufflées dans les services Google.

L’éditeur a notamment montré comment l’IA allait :

1/ Transformer l’accès à la culture

Depuis près de 5 ans, Google Arts & Culture Lab explore l’application de l’intelligence artificielle dans un contexte artistique et culturel pour non seulement offrir de nouvelles capacités créatives aux créatifs mais aussi rendre la culture plus accessible. Google a ainsi montré comment l’IA pouvait aider à promouvoir des langues mortes, remettre à l’honneur les apports scientifiques des femmes à travers les âges, restaurer des œuvres, faciliter l’appréhension des arts, aider chacun à retrouver l’artiste qui sommeille en lui.

2/ Transformer Maps pour le rendre plus utile et nous permettre des comportements plus écoresponsables.

Google développe une nouvelle technologie de visualisation « Immersive View » grâce à une IA qui transforme en 3D les éléments 2D (cartes, photos, etc.). Elle permet désormais d’afficher les villes en 3D et de se balader dedans à volonté, y compris rentrer dans les restaurants et bâtiments grâce aux photos prises par les utilisateurs. On peut même changer la météo et l’heure de la journée pour mieux se rendre compte des ambiances.

Par ailleurs, grâce à l’IA, on pourra désormais planifier ses trajets en véhicule électrique de façon optimale en fonction de sa voiture et de la puissance des bornes sur le parcours.

Google a également annoncé la disponibilité dès le mois prochain de nouvelles API cognitives et IA pour aider les développeurs à implémenter certaines de ces innovations dans leurs propres applications.

3/ Transformer la recherche sur le Web

Google était très attendu sur ce sujet après les annonces de Microsoft. Mais au final, on n’a pas eu grand-chose. Certes Google prépare bien l’intégration d’une IA conversationnelle au cœur de Search et sa – bien trop courte démo – ressemblait beaucoup à ce que Microsoft a longuement démontré la veille. Mais rien ne semble prêt à être mis entre les mains de millions utilisateurs (Microsoft ne l’est d’ailleurs pas non plus même s’il semble plus avancé).

Google a surtout démontré sa notion de recherche multidimensionnelle, avec les recherches visuelles de Lens et prochainement la possibilité de lancer une recherche visuelle en cliquant simplement sur un « objet » dans une image, une photo ou une vidéo.

Des concepts déjà présentés dans ses conférences l’an dernier.

En revanche nous n’avons pas eu une seule démonstration, pas une seule vidéo, de sa toute nouvelle IA Bard annoncée 48 heures plus tôt.

Vous l’aurez compris, Google a voulu rappeler à ses utilisateurs, mais peut-être plus encore à ses investisseurs, qu’en matière d’IA, ses chercheurs n’avaient rien à envier aux autres, bien au contraire.

Mais le leader de la recherche a surtout montré qu’il s’était fait prendre de vitesse et qu’il n’était pas encore prêt à répliquer à ChatGPT et à Bing AI.

La course évoquée par Satya Nadella hier est cependant bien loin d’être perdue. Car l’IA ne fait que commencer à s’insérer dans notre quotidien. Ce n’est qu’un début et tout reste à inventer…

