OnlyOffice prend les devants et annonce de nouveaux plugins dont un dédié à ChatGPT pour la version 7.3 de la suite bureautique et collaborative. Objectif, renforcer la collaboration et la qualité des échanges à l’aide de l’IA.

Intégrer les IA génératives dans toutes les applications est devenue la priorité du moment pour tous les éditeurs. Certains développent leurs propres modèles, d’autres se contentent plus simplement de profiter des API ouvertes par OpenAI pour intégrer les capacités créatives de GPT-3, ChatGPT, Dall-E ou Whisper à leurs logiciels.

Les développeurs d’OnlyOffice ont choisi cette seconde option pour prendre les devants sur Microsoft (qui doit annoncer ses IA pour Microsoft 365 le 16 mars prochain) et sur Google (toujours en cours d’élaboration de Bard).

Du ChatGPT dans OnlyOffice

Ils annoncent la disponibilité dans l’onglet Modules Complémentaires, d’un plug-in ChatGPT. Lorsqu’on l’appelle, celui-ci ouvre un volet interactif sur la gauche permettant de dialoguer directement avec la désormais célèbre IA conversationnelle d’OpenAI.

Non seulement ce volet permet d’interroger ChatGPT sur n’importe quel sujet sans quitter ce que l’on fait et sans changer d’application, mais il permet aussi de demander à l’IA de générer du texte, de traduire un paragraphe ou une citation, de créer un plan de départ, de résumer le texte, de suggérer un titre ou une introduction et d’insérer ensuite directement la réponse de ChatGPT dans le document sur lequel on travaille. De quoi gagner beaucoup de temps au quotidien.

Seul bémol, et de taille, l’installation de ce plugin nécessite la saisie d’une clé d’accès OpenAI et donc l’abonnement préalable (et payant) aux API ChatGPT d’OpenAI. Voilà qui complexifie quelque peu la mise en oeuvre de ce plugin.

Le plugin est disponible dès aujourd’hui pour toutes les éditions : OnlyOffice Desktop (la version classique), OnlyOffice Docs (la version à installer sur serveurs on-prem), OnlyOffice Workspace (la plateforme cloud collaborative) et OnlyOffice Personal (la version Cloud personnelle).

Et du Zoom pour mieux collaborer

Autre nouveauté majeure, l’arrivée d’un plugin Zoom. Depuis OnlyOffice Docs, vous avez accès aux appels vidéo et audio directement depuis et à l’intérieur des outils bureautiques de la suite. Vous pouvez commencer, planifier et rejoindre des réunions, configurer les paramètres de réunion et utiliser tous les outils Zoom essentiels auxquels vous êtes habitués.

Là encore l’installation est un peu fastidieuse puisqu’il faut aller dans Zoom App Marletplace, créer un SDK et générer un jeton JWT puis saisir la clé SDK, le secret SDK et le jeton JWT obtenus depuis la Marketplace Zoom dans le Plugin Zoom d’OnlyOffice. On a déjà vu plus simple et plus convivial. Néanmoins, cela permet de profiter du plan d’abonnement Zoom choisi par votre entreprise.

