Si nous parlons d’affaires, être open-source est un excellent moyen de gagner la confiance des gens, c’était exactement ce qu’OnlyOffice voulait faire. De nombreuses entreprises sont préoccupées par la confidentialité de leurs données. Donc, un code source ouvert peut être important pour elles.

Le fait d’être une source ouverte permet également de travailler avec des institutions éducatives et gouvernementales.

Pour eux, la confidentialité et la sécurité sont des préoccupations majeures.

Lev Bannov. Fondateur et PDG d’ONLYOFFICE, répond à vos questions :

Quel est le modèle économique de ONLYOFFICE ?

Nous avons des produits gratuits distribués sous licence open-source et des versions commerciales qui offrent plus d’évolutivité, des fonctionnalités avancées et une assistance technique professionnelle. Nous avons donc un modèle de double licence.

Par exemple, la version communautaire de ONLYOFFICE Docs est sous licence AGPLv3. Elle convient aux équipes comptant jusqu’à 20 utilisateurs. Vous êtes libre de l’utiliser à n’importe quelle fin, de le modifier etc. Mais si vous voulez la solution pour une équipe plus grande, vous devrez acheter une licence commerciale.

En outre, si vous souhaitez que nos éditeurs fassent partie de votre application payante, vous pouvez opter pour notre édition pour développeurs.

Pourquoi pensez-vous que l’open source est le meilleur moyen de fournir votre produit ?

Dans notre cas, nous n’avions aucun autre moyen d’entrer sur le marché. Nous sommes en concurrence avec les géants de la technologie – Microsoft et Google.

En tant que projet open source, nous pouvons offrir à nos utilisateurs quelque chose que nos concurrents ne pourront jamais offrir – la confiance, le respect de leur vie privée, la possibilité d’héberger nos applications sur site, le contrôle total de leurs données.

A votre avis, les entreprises qui développent les logiciels à code source ouvert, qu’est-ce qu’elles doivent tenir en compte avant de se lancer sur le marche et gagner de l’argent avec leurs solutions ?

La première chose à considérer est que le code source ouvert n’est pas la seule chose qui rend votre produit commercialisable.

Bien sûr, il vous aide à distribuer votre logiciel plus rapidement et à gagner la confiance des utilisateurs.

Mais il ne vous fait pas gagner en popularité automatiquement, vous devez assurer la qualité de votre logiciel.