Compatibilité ARM, visionneuse PDF/XPS/DjVu améliorée, conversion de PDF en DOCX, aperçu avant impression pour les feuilles de calcul et plus encore. OnlyOffice officialise la sortie de sa version 7.1.

L’éditeur Ascensio System SIA annonce une nouvelle version de sa suite collaborative en open-source et en ligne ONLYOFFICE Docs.

Rappelons que OnlyOffice est décliné en plusieurs versions mobiles, desktop et WEB. C’est cette dernière, connue sous le nom d’OnlyOffice Docs qui passe en version 7.1 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités utiles.

Cette version est proposée en hébergement sur les serveurs de l’éditeur mais peut aussi être hébergée sur vos propres serveurs Web.

Les nouveautés introduites permettront de mieux visualiser les données avec de nouveaux graphiques, d’ouvrir des objets SmartArt ou encore d’afficher des fichiers PDF, XPS et DjVu simplement.

Le support des serveurs ARM

A l’heure où les processeurs ARM se sont démocratisées chez Apple et sont de plus en plus employées sur chez les fournisseurs de services clouds notamment pour héberger sites et applications Web à moindre coût, toutes les éditions d’ONLYOFFICE Docs (la version communautaire, pour les entreprises et pour les développeurs) et ONLYOFFICE Document Builder peuvent désormais s’installer sur des serveurs dotés de l’architecture ARM. Plusieurs options d’installation sont même proposées, telles que des images Docker, des paquets deb et rpm.

Affichage des fichiers PDF, XPS et DjVu

ONLYOFFICE Docs peut désormais être utilisé pour afficher rapidement et simplement des fichiers PDF, XPS et DjVu grâce à une nouvelle visionneuse repensée pour plus de convivialité et d’efficacité : affichage des pages en miniatures dans un panneau latéral, barre de navigation du contenu, prise en charge des liens externes et internes (en cliquant sur le lien tout en maintenant la touche CTRL), etc.

Au passage on notera qu’il est désormais possible de convertir des fichiers PDF pour les rendre éditable ou en récupérer plus aisément le contenu. On retiendra notamment l’apparition d’une conversion des PDF en documents .DOCX.

Des nouveautés dans Tableur et Présentation

Du côté du tableur, on retiendra l’apparition de deux fonctionnalités très attendues : l’aperçu avant impression et l’apparition d’infobulles d’aide lors de la saisie de formules de calcul. D’autres nouveautés font leur apparition telles que de nouveaux paramètres d’importation de fichiers textuels, le support des devises selon la norme ISO 4217 ou un nouvel onglet Affichage qui permet de combiner des feuilles et de contrôler l’affichage des barres d’état/d’outils.

Mais c’est sans doute l’outil de présentations qui enregistre les améliorations les plus importantes. Outre des améliorations ergonomiques pour dupliquer et déplacer des slides, l’outil s’enrichit surtout (et enfin!) d’un nouvel onglet permettant d’ajouter et modifier des animations. Le principe de fonctionnement, les effets et l’iconographie sont directement inspirés de Microsoft PowerPoint.

Enfin on retiendra, dans tous les modules de la suite, le support pour de nouveaux types de graphiques (Graphiques pyramidaux, Diagrammes à barres en forme de pyramide, Graphiques de cylindres verticaux et horizontaux, Graphiques à cônes verticaux et horizontaux) mais aussi le support des « SmartArts » de Microsoft. OnlyOffice Docs 7.1 permet en effet d’ouvrir des objets SmartArt sans les convertir en un groupe de figures.

Découvrez toutes ses nouveautés en vidéo :