La solution bureautique et collaborative open source OnlyOffice passe en version 7.0 et améliore de nombreux points en s’inspirant librement de Microsoft 365 et Google Workspace.

OnlyOffice est l’une des suites bureautiques alternatives de l’univers open-source. Pensée pour les entreprises, elle se veut sécurisée, productive et collaborative.

Utilisée par plus de 7 millions d’utilisateurs, elle peut être déployée en local sur des PC Linux ou Windows, sur des serveurs ou des infrastructures cloud sous forme de containers, ou être utilisée en mode SaaS via l’offre OnlyOffice Workspace.

OnlyOffice a annoncé hier sa nouvelle version 7.0 de ses applications bureautiques (regroupées sous le nom OnlyOffice Docs).

La principale nouveauté réside dans l’intégration d’un module de création de formulaires interactifs qui n’est pas sans rappelé Microsoft Forms et Google Forms. Il est possible de créer des formulaires de zéro, d’en générer à partir de modèles prédéfinis ou d’importer un document Docx existant. Les formulaires peuvent être enregistrées dans un format spécial OForm (portant l’extension .DOCXF), exportés sous forme de formulaires PDF ou être publiés et partagés en ligne. Ils peuvent aussi aisément être publiés et partagés via les plateformes offrant une intégration native OnlyOffice : Nextcloud, ownCloud, Alfresco, Confluence, Jira, Plone, Liferay, Redmine, HumHub, Nuxeo and Chamilo.

Les fomulaires peuvent être visualisés et remplis depuis un PC, un Mac, une machine Linux ou via les applications mobiles d’OnlyOffice.

Fidèle à sa philosophie, OnlyOffice a publié en open source le format OForm, les codes sources étant accessibles via GitHub.

Cette version 7.0 s’accompagne d’autres nouveautés :

La possibilité de protéger les tableaux et classeurs avec un mot de passe (chaque tableau au sein d’un classeur peut-être protégé différemment).

Les « Query Tables » ou tables de requête sont une nouvelle fonctionnalité du tableur qui permet de préparer des données pour la création de rapports et l’analyse en combinant les données d’une ou plusieurs tables au sein d’une même feuille de calcul. Vous pouvez désormais ouvrir des feuilles de calcul contenant des tableaux de requêtes et les enregistrer sans perdre aucune donnée.

Un historique des versions désormais adapté au tableur évite bien des soucis quand toute une équipe collabore sur un même document.

L’apparition d’un onglet d’effets de transitions qui simplifie l’ajout et l’édition des effets de transition entre les diapositives du module de présentation.

L’export sous forme d’images PNG ou JPG de vos présentations.

La possibilité de trier les commentaires ajoutés par vos collaborateurs que ce soit dans le traitement de texte, le tableur ou le logiciel de présentation.

La possibilité de voir ce que vos collaborateurs sélectionnent lors d’une édition à plusieurs d’un même document.

Des améliorations ergonomiques : Dark Mode, Zoom plus convivial et universel, nouveaux raccourcis clavier.

Découvrez toutes ces nouveautés en vidéo:

<

Liens utiles :

> Pour télécharger la version 7 – https://www.onlyoffice.com/fr/download-docs.aspx

> Code source de ONLYOFFICE Docs — https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer

> Code source des applications de bureau — https://github.com/ONLYOFFICE/DesktopEditors

> Toutes les intégrations disponibles — https://www.onlyoffice.com/fr/all-connectors.aspx