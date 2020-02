Dans une organisation, la question n’est plus celle de la collaboration des employés, mais plutôt de l’adéquation des outils, de la simplicité de leur mise en œuvre et de la maintenance de l’ensemble.

La tentation de la simplicité emmène souvent vers les offres des grands éditeurs, de Microsoft à Google, ou vers une philosophie plus libertaire et moins cloudifiée à la OpenOffice.

Des suites bureautiques élargies mais qui n’intègrent pas nécessairement des outils métiers comme un CRM ou une véritable gestion de projets.

OnlyOffice annonce la disponibilité de sa version 10.5. La suite propose – en plus de l’habituel package bureautique – une application de gestion de la relation client, qui va de la saisie des prospects jusqu’à la génération de factures. A cela s’ajoute une gestion de projets maison avec diagrammes de Gantt, tableaux d’avancement et récapitulatifs. L’éditeur communique sur l’intégration de ces différentes briques qui partagent des données communes et sont accessibles à l’ensemble des utilisateurs (autorisés).

OnlyOffice revendique, pour l’ensemble des applicatifs, une compatibilité à 100% avec les outils historiques du secteur et une conformité absolue avec les grands standards du traitement de textes, du tableur ou/et les formats de fichiers communément adoptés. La suite propose également un accès fluide à SharePoint, Nextcloud, ownCloud, Confluence, ou Alfresco.

Comme ailleurs, l’offre est constituée de programmes téléchargeables et installables sur les machines de l’entreprise, ou en version Cloud utilisables en mode connecté. Petit plus, les applicatifs sont disponibles sur la plupart des plateformes, de Windows à Linux en passant par des versions pour mobiles. Evidemment, des espaces de stockage sur le Cloud sont proposés à ceux qui ne veulent ou ne peuvent héberger leurs données dans leurs entreprises.

La dernière version est proposée avec des modèles de courriers et mentions, ainsi que le chiffrement de bout en bout des échanges.

OnlyOffice annonce plusieurs formules d’abonnements destinées aux simples particuliers jusqu’aux organisations ayant besoin de 200 connexions simultanées, une limite qui peut être élargie sur demande. Des formules sont également disponibles pour les associations à but non lucratif et les services éducatifs.

La suite existe également en version « Community », open source et gratuitement téléchargeable.

L’offre d’OnlyOffice est complète et propose des outils qui satisferont la majorité des besoins, même s’il manque des outils pour travailler sur des images ou de la vidéo. Les offres sont claires, les prix raisonnables et la communication agréable.

Mais tout cela ne répond pas à la question fondamentale : pourquoi cette solution plutôt qu’une autre ?

A l’heure du choix d’une suite bureautique et d’outils collaboratifs, les critères de compatibilité et de complétude avancés par OnlyOffice n’ont, pour celui qui doit décider, peut être pas autant de poids et de réassurance que la notoriété des autres acteurs de ce marché. On notera toutefois que OnlyOffice et la plateforme collaborative open source eXo Platform ont signé durant l’été 2019 un partenariat qui rapproche les deux solutions.