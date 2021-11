Une nouvelle gestion des polices avec possibilité de les synchroniser entre vos machines, nouvelle page d’accueil, arrivée de Quick Access dans les versions Web des applications… Microsoft prépare plusieurs améliorations à Office et à sa déclinaison Web.

La page Microsoft 365 Roadmap permet de suivre au fil du temps les fonctionnalités à venir sur lesquelles planchent les ingénieurs et développeurs de l’éditeur. Depuis la création de cette base d’informations, 813 nouvelles fonctionnalités ont été présentées et introduites dans la suite collaborative. Aujourd’hui 241 nouveautés sont évaluées par les Insiders et 592 nouvelles fonctionnalités sont en développement.

Des polices préférées, synchronisées

Parmi les nouveautés à venir prochainement, une est attendue depuis très longtemps par bien des utilisateurs avancés : la possibilité de synchroniser la liste des polices que l’on utilise sous Word, Excel et Powerpoint, d’un PC à l’autre. Et cette fonctionnalité devrait très prochainement apparaître à l’occasion d’une refonte du « Font Picker », autrement dit du gestionnaire de polices de caractères d’Office.

Si l’on en croit les informations de la Roadmap, « Microsoft Office va bénéficier d’un sélecteur de police plus moderne offrant une expérience utilisateur complètement repensée au cœur d’Office. Épinglez vos polices préférées afin de pouvoir y accéder rapidement sur n’importe quel appareil ou plateforme. Consultez facilement toutes les polices utilisées dans un document, et obtenez des notifications quant aux polices manquantes et intégrées. Découvrez tous les styles disponibles pour une famille de polices, qu’il s’agisse simplement de caractères gras ou italiques ou de variantes plus exotiques, comme l’italique semi-gras condensé. Dans la section Polices d’Office, consultez quelles polices sont disponibles sur toutes les plateformes et n’ont pas besoin d’être intégrées dans un document. Microsoft Office Modern Font Picker vous offre l’expérience typographique sans effort que vous attendiez. »

Des nouveautés dans les Web Apps

Parallèlement, Microsoft a également annoncé et introduit plusieurs nouveautés ergonomiques dans les versions Web d’Office. Le portail s’enrichit ainsi d’une nouvelle page d’accueil comportant une section « Recommandations » boostée à l’IA. Celle-ci ne se contente plus d’afficher les fichiers récents mais analyse toutes les activités au sein de votre email (Outlook), de Teams et des fichiers partagés avec vos collègues pour vous suggérer des documents qui pourraient ou devraient vous intéresser. Cette IA est déjà proposée à tous.

Une nouvelle fonction qui n’a pas encore été déployée va également venir enrichir le portail www.office.com : My Content. Ce nouvel onglet complète la fonction de recherche. Si la fonction de recherche explore tous les contenus de l’entreprise, My Content se limite aux documents que vous avez produits ou qui ont été partagés avec vous.

Enfin, les applications Web de Word, PowerPoint et Excel vont bientôt s’enrichir d’une fonctionnalité présente de longue data dans les versions « Bureau » : la conversion des documents au format PDF.

Pour terminer, rappelons que Microsoft va prochainement enrichir sa suite Office d’une nouvelle application collaborative dénommée Loop. Basée sur les Fluid Components, elle présente un canevas pensé pour le travail en simultané sur un même espace d’expression et de partage. Une sorte de tableau blanc qui permet une meilleure organisation et un partage plus avancé entre de multiples applications. Une application parfois présentée comme une alternative à « Notion.com » mais qui s’appuie ici sur des composants plus universels et directement intégrables dans Teams ou dans les emails.