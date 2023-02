Face aux approches en ligne américaines de Microsoft 365 et Google Workspace, il existe d’autres approches plus universelles pour une bureautique collaborative ou personnelle s’appuyant sur des technologies en open source. Deux fleurons de cet univers alternatif, LibreOffice et OnlyOffice, annoncent des mises à jour.

Fork d’OpenOffice né en 2010 après le rachat de Sun par Oracle, LibreOffice est l’une des solutions bureautiques les plus connues et l’une de celles retenues par la Dinum pour intégrer le socle interministériel des logiciels libres.

Développé par la société Lettone Ascensio System sous licence ouverte, OnlyOffice (autrefois connue sous le nom de TeamLab) est une solution alternative en vogue qui peut être déployée on-premises ou sur un cloud et qui est de plus en plus souvent perçue comme l’une des vraies alternatives collaboratives européenne à Google et Microsoft. On la retrouve d’ailleurs intégrée dans certaines offres « souveraines » récentes comme Jallos Workplace, kSuite d’Infomaniak, ou Zaclys Cloud Pro Alto. OnlyOffice est par ailleurs disponible sur la place de marché d’OVHcloud depuis deux ans pour un déploiement aisé sur du cloud managé. Pour info, OnlyOffice a lui aussi rejoint récemment le socle interministériel des logiciels libres.

Les deux solutions ont eu droit à des mises à jour importantes ces derniers jours.

LibreOffice 7.5 : du neuf avec du vieux…

La nouvelle version 7.5 de LibreOffice ne vient pas révolutionner l’ancienne suite ancestrale de l’univers Open Source. Mais elle apporte un rafraichissement visuel bien venu avec de nouvelles icônes plus colorées et modernes. Le mode « Dark » a également été amélioré et les différentes UI possibles gagnent d’une manière générale en clarté visuelle (LibreOffice propose différents styles de menus et de barres d’outils selon les préférences individuelles).

La suite bureautique de prédilection de l’univers Linux (aussi déclinée sous Windows et macOS) gagne également dans cette nouvelle version en compatibilité non seulement avec les documents Microsoft Office (même si le gros du travail avait été fait sur la version 7.4) mais aussi avec les documents PDF. Notamment sous Write qui peut désormais être utilisé pour produire des PDF interactifs.

ONLYOFFICE passe en version 7.3

Même si les numérotations d’OnlyOffice et LibreOffice semblent se suivre, les deux produits n’ont en réalité aucun rapport et n’évoluent absolument pas au même rythme.

Avec sa version 7.3, OnlyOffice continue d’améliorer et d’enrichir le potentiel de ses outils bureautiques. La nouvelle version permet désormais d’insérer des graphiques SmartArt dans les documents mais aussi de créer des équations à l’aide de la syntaxe Unicode et LaTeX.

Plusieurs améliorations relatives à la sécurité font également leur apparition. Il est désormais possible de protéger par mot de passe les documents textes et en même temps n’autoriser que certaines actions dans le fichier : lire, remplir des formulaires, commenter ou suivre les modifications.

Dans un même ordre d’idées, les formulaires numériques peuvent être davantage protégés : il est ainsi possible de créer et d’attribuer différents rôles aux destinataires pour le remplissage des champs afin de simplifier le flux de travail des documents commerciaux. Les utilisateurs peuvent identifier visuellement les champs qu’ils doivent remplir en fonction des couleurs attribuées aux rôles.

En outre, la version 7.3 apporte davantage de champs prêts à l’emploi pour une création plus rapide de ces formulaires numériques indispensables aux Workflows des entreprises : Date et heure avec plusieurs options d’affichage, code postal et carte de crédit.

Très pratique la nouvelle fenêtre de débogage du tableur, nommée Fenêtre Espions, permet d’inspecter, de vérifier ou de confirmer les calculs et les résultats des formules dans les fichiers volumineux. « Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire défiler ou d’aller à plusieurs reprises dans différentes parties d’une feuille de calcul, » explique l’éditeur.

Le tableur s’enrichit au passage d’une pléthore de nouvelles formules : TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS et CHOOSECOLS.

Parmi les autres améliorations utiles, citons la possibilité d’importer des données à partir de fichiers XML locaux ainsi que d’ajouter des liens entre plusieurs feuilles de calcul à l’aide d’un fonction copier-coller. Cette dernière option Coller le lien est accessible aux utilisateurs de la plateforme de productivité ONLYOFFICE Workspace.

Enfin, la nouvelle version introduit plusieurs améliorations cosmétiques et ergonomiques comme un Collage Spécial pour les diapositives (afin de conserver ou non les mises en forme), d’afficher/masquer les panneaux gauche et droit dans l’onglet Affichage, d’afficher une barre de raccourci d’équation, de disposer de préréglages pour insérer des zones de texte horizontales/verticales et de nouveaux paramètres de grilles.

