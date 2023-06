Octave Klaba annonce vouloir finaliser le rachat de Qwant et la création de son cloud SaaS « européen » Synfonium durant l’été afin de dévoiler ses plans à la rentrée.

En avril dernier, le fondateur d’OVHcloud, Octave Klaba, annonçait être entré en négociations exclusives pour acquérir le moteur de recherche européen Qwant avec le concours de la Caisse des Dépôts.

Cette opération est la pierre angulaire d’un projet plus vaste de création d’un ensemble de services SaaS « souverains » à même de promouvoir une vision plus européenne du cloud avec un riche ensemble de services SaaS allant de la recherche Web aux postes de travail dans le cloud (DaaS) en passant par la bureautique collaborative et le digital workplace.

Baptisé Synfonium, ce projet de cloud européen (qui s’appuierait sur les infrastructures cloud d’OVHcloud) repose sur les services DaaS « Shadow » acquis par Octave Klaba et son frère Midoslaw l’an dernier et sur l’acquisition en cours de finalisation du moteur de recherche d’origine française Qwant au bord de la faillite.

Dans un tweet, le fondateur d’OVHCloud confirme « avec Miro, mon frère, et la Caisse des Dépôts, nous avons décidé de finaliser la création de Synfonium qui va maintenant racheter 100% de Qwant et 100% de Shadow ».

Il précise que le projet doit rapidement comporter un moteur de recherche, une suite collaborative (on ignore laquelle mais certains regards se tournent vers la suite open source européenne OnlyOffice), du social login, des services gratuits et une offre de PC dans le Cloud (celle de Shadow).

« Nous souhaitons intégrer tout l’écosystème de la tech EU dans l’aventure » s’enthousiasme Octave Klaba. « L’un de rôles de Synfonium est de créer une masse critique d’utilisateurs et de clients B2C & B2B qui vont pouvoir utiliser tous ces services gratuits et payants. Aujourd’hui, les boites tech SaaS bossent chacune dans leur coin. Demain, nous voulons co-construire cette plateforme avec l’écosystème pour rendre visible toute cette tech européenne et lui trouver des utilisateurs puis des clients ».

Le fondateur d’OVHCloud n’est pas naïf et sait que le « chemin est long, complexe et coûteux » mais il estime qu’il existe aujourd’hui « une vraie attente » pour « une vraie plateforme Cloud SaaS européenne qui respecte nos valeurs et nos lois européennes ».

Reste à voir si les frères Klaba vont réussir à unifier et faire collaborer un univers SaaS européen déjà bien trop réparti et qui depuis quelques années essaye de se regrouper au sein de consortiums qui se tirent dans les jambes plus qu’ils ne cherchent à ramer tous dans le même sens.

Certes, il ne suffit pas d’y croire… Mais commencer à y croire est déjà un premier pas dans la bonne direction.

