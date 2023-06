La souveraineté numérique, le cyber act, le RGPD ont relancé les débats autour des solutions européennes et de la nécessité de soutenir les éditeurs français et européens. Soutenus par l’initiative France 2030, qui vise à promouvoir l’innovation et la compétitivité dans le secteur numérique, trois acteurs français de l’univers du collaboratif en entreprises ont accepté l’invitation de Guy Hervier. Ils défendent une certaine vision de l’édition logicielle française et n’ont pas froid aux yeux…

Thomas Balladur, Pdg et fondateur de Interstis, Alain Garnier, Pdg et fondateur de Jamespot, et Lionel Roux, Pdg et fondateur de Wimi, sont nos invités de la semaine.

Ensemble, ils reviennent sur les enjeux et défis d’une édition logicielle française qui veut offrir des alternatives crédibles et compétitives aux offres américaines de Google et Microsoft tout en respectant la souveraineté des données et l’autonomie stratégique de leurs clients.

Trois « David » français, à la fois concurrents et complémentaires, qui résistent encore et toujours aux « Goliaths » américains. Avec Guy Hervier, ils soulignent les enjeux de cette souveraineté si souvent évoqués ces dernières années, mais aussi les enjeux de diversité, de capacité d’innovation et d’expériences utilisateur qui les animent.

L’occasion aussi de redécouvrir ces solutions françaises qui ont de vrais atouts à faire valoir, de vrais avantages à l’usage mais souffrent de l’aura marketing et la puissance financière de leurs puissants concurrents américains. Avec Guy Hervier, ils évoquent ces atouts et font valoir leur différence.

    

