Une nouvelle émission ! Guy Hervier a invité Louis Naugès (Wizy) et Alain Garnier (Jamespot) sur le plateau de notre nouvelle émission « Le Grand Débat ». Avec comme thème inaugural de ce premier épisode : le Cloud européen a-t-il encore du sens ?

InformatiqueNews lance une nouvelle émission. Après « InfoNews Hebdo », « L’invité de la semaine », et « Le Grand Témoin », Guy Hervier propose sa nouvelle animation : « Le Grand Débat ».

Et forcément, pour ce premier débat, la fameuse Souveraineté numérique et l’avenir des acteurs français face aux rouleaux compresseurs américains s’imposait comme une évidence.

L’occasion de confronter deux personnalités connues de l’IT au franc parlé : Alain Garnier, le PDG et fondateur de Jamespot, et Louis Naugès, chef de la stratégie chez Wizy.

Ensemble, ils confrontent leur point de vue pour le moins très divergent. Si pour Louis Naugès « l’Europe est malade du numérique et doit savoir choisir ses combats et se concentrer sur ses forces », Alain Garnier reste le grand défenseur d’un savoir-faire industriel IT en France et « estime qu’il faut rééquilibrer les forces en présence et soutenir le développement de clouds souverains européens ».

Les arguments et contre-arguments fusent et doivent éclairer votre propre réflexion sur le sujet alors que les contraintes européennes se multiplient pour forcer les entreprises dans leurs choix et que les Américains poursuivent leur course endiablée à l’innovation. L’occasion d’aborder également la place des Chinois, les approches non européennes, les technologies de demain, l’impact de l’IA et l’avenir des éditeurs français…



