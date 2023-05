Pour lutter contre des besoins toujours croissants d’archivage et la complexité qui l’accompagne, OVHcloud lance sa solution de stockage froid sur bande Cold Archive.

L’archivage à long terme est souvent à la fois une nécessité et un défi coûteux pour les entreprises. Parier sur le cloud pour rendre l’équation plus rentable est une piste de plus en plus souvent envisagée par des DSI soucieux de s’affranchir des contraintes technologiques, organisationnelles et pratiques d’un stockage à très long terme.

Pour répondre à cette demande, OVHCloud lance une solution cloud publique, concurrente et souveraine à la célèbre offre « Glacier » d’AWS. OVHcloud Cold Archive est une solution de stockage froid sur bande destinée à l’archivage à long terme. S’adressant à toute entreprise cherchant à améliorer la résilience de ses données dans des scénarios multicloud, elle a été particulièrement pensée pour les acteurs de l’audiovisuel qui doivent archiver de vastes bibliothèques de vidéos et pour les acteurs du secteur de la santé tenus par la loi d’archiver radiographies et données pendant plusieurs décennies avec les plus hautes sécurités.

Le service a également été pensé dans un contexte où l’archivage des données a pris une nouvelle importance (au-delà des aspects règlementaires) pour entraîner les IA.

Un archivage à très bas coût : 0,13 centime par Go !

Pour concevoir son offre, OVHCloud s’appuie sur des lecteurs de bandes IBM et une solution automatisée de gestion de bibliothèques pilotée par le célèbre logiciel français Miria d’Atempo.

La solution repose sur une infrastructure résiliente basée sur des bandes magnétiques réparties sur 4 centres de stockage dédiés. Ces datacenters distants d’au moins 100 kilomètres et situés en France offrent une sécurité supplémentaire face à la perte potentielle d’une région complète. OVHcloud Cold Archive peut accueillir plus de 3 Exaoctets de données par site et jusqu’à 18 000 cassettes par bibliothèque.

Les données sont bien évidemment chiffrées de bout en bout en AES-256 à l’aide de clés directement gérées par le client. Et le mécanisme de réplication entre les datacenters prend en charge l’Erasure Coding pour une sécurité maximale.

Pour faciliter la migration des données, OVHcloud Cold Archive est directement accessible depuis une API S3. La solution est disponible dès aujourd’hui en Europe, au Canada et dans la région APAC pour un prix très compétitif : 0,0013 € par gigaoctet. Un engagement minimal de 6 mois est imposé.

« Nous sommes très enthousiastes de lancer OVHcloud Cold Archive qui s’appuie sur les talents du groupe dans divers domaines pour proposer une offre de stockage résiliente et durable. De plus, nous proposons une solution souveraine et non soumise aux lois extraterritoriales. Le tout à un prix jamais vu sur le marché » s’enthousiasme Yaniv Fdida, Chief Product Officer OVHcloud.

OVHcloud célèbre 20 ans de refroidissement liquide

Cette semaine, OVHcloud célébrait aussi 20 ans d’innovation dans le développement de systèmes de refroidissement avant-gardiste à base de water-cooling. Consciente du rôle capital du refroidissement dans le datacenter et de son impact écologique, OVHcloud est un pionnier du refroidissement liquide et a toujours prôné une approche durable et efficiente. Soignant autant son PUE (Power Usage Efficiency) que son WUE (Water Usage Efficiency), OVHcloud n’a cessé d’innover et d’adapter sa technologie aux innovations du moment et aux nouvelles générations de processeurs dont le TDP n’a cessé d’exploser. Les datacenters les plus récents d’OVHcloud fonctionnent avec un Delta T de 20K. Et à l’échelle du groupe, le ratio WUE moyen est inférieur à 0,2l/kWh et le PUE moyen est de 1,28. Des chiffres significativement inférieurs à la moyenne du secteur.

OVHcloud profite de l’occasion pour rappeler ses engagements ambitieux en matière de durabilité, dont l’utilisation de 100% d’énergies bas carbone d’ici 2025 et la contribution au Net Zéro planétaire à l’horizon 2025 et 2030. Le groupe prévoit également de mettre en place une calculatrice carbone accessible à ses clients pour leur permettre de comprendre leur empreinte carbone IT liée à leurs usages Cloud.