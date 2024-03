Quelle place pour les clouds européens ? Alors que l’Europe affirme sa souveraineté avec le RGPD, l’AI Act, le Data Act, le Cloud Act, le DMA, le DSA, les clouds européens peinent à contrer l’agressivité des acteurs chinois et américains. Pour en discuter et évoquer les enjeux de demain, Guy Hervier a convié Michel Paulin, Directeur général d’OVHcloud, sur son plateau de l’invité de la semaine

OVHcloud est sans doute le plus grand fournisseur de services Cloud européens, en tout cas celui qui a la plus forte notoriété à l’international. Ce pionnier du cloud est de tous les combats et prône une vision et des pratiques « européennes » du cloud computing. Figure médiatique, son directeur général, Michel Paulin, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Souveraineté européenne, concurrence américaine, autonomie technologique, Intelligence Artificielle, modernisation par le cloud… Les sujets chauds ne manquent pas et donnent ici l’occasion d’une discussion approfondie avec l’une des figures phares du Cloud en France et en Europe.

Abordant des points essentiels tels que l’impact transformateur de l’IA, Michel Paulin dévoile à Guy Hervier les perspectives et les défis que cette technologie présente, non seulement pour le secteur IT mais également pour la société en général et l’économie mondiale.

Mais cet entretien est aussi l’occasion pour notre invité de partager son évaluation sur la position de la France et de l’Europe dans l’échiquier technologique mondial, soulignant les opportunités et les obstacles que le vieux continent rencontre pour se positionner comme leaders dans ces domaines malgré des innovateurs reconnus et des compétences enviées.

Il évoque bien évidemment les perspectives et stratégies de croissance et d’innovation d’OVHcloud tout en dévoilant en détail la manière dont son entreprise se distingue dans un marché compétitif grâce à ses engagements envers l’ouverture, la réversibilité et l’interopérabilité et en mettant un accent particulier sur la souveraineté des données et la sécurité. Oui, le marché du cloud n’est pas simple pour un acteur européen. Oui lutter contre les machines de guerre américaines est compliqué. « Chez OVHcloud, on n’a pas choisi la facilité. C’est clair que c’est un marché dans lequel les exigences d’innovation, de vitesse d’exécution sont aujourd’hui primordiales pour pouvoir survivre » explique-t-il.

Un entretien au final très instructif qui éclaire sur les tendances actuelles et futures de l’industrie IT, tout en présentant les initiatives et les visions d’OVHcloud pour un avenir technologique plus sûr, éthique et inclusif.

