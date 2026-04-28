Courir vers l’IA agentique sans contexte revient à confier les commandes à un système qui voit des signaux, mais pas leur sens. Pour passer du gadget au ROI, les entreprises doivent d’abord muscler leurs données, leur Lakehouse et leur compréhension métier.

Bien que l’adoption de l’IA se soit généralisée, de nombreux dirigeants peinent encore à en tirer un retour sur investissement tangible. L’attention se porte désormais vers l’IA agentique, promettant une prise de décision autonome, sans intervention humaine. Pourtant, cette ambition occulte un prérequis indispensable : l’IA contextuelle. Véritable facteur de différenciation, elle constitue le socle sur lequel repose l’efficacité des LLM et la viabilité des futurs agents autonomes.

Corrélation vs Contextualisation

Aujourd’hui, l’IA se contente trop souvent de la corrélation : elle identifie des schémas statistiques sans en saisir la substance. La contextualisation va bien plus loin en interprétant les données à travers le prisme du réel (intentions, environnement et temporalité).

Là où un modèle classique se contente de détecter des signaux, l’IA contextuelle en décode le sens. Prenons l’exemple d’une compagnie aérienne en période de pic de réservation : une approche par corrélation suggérera simplement d’augmenter la capacité des serveurs. Une IA contextuelle, elle, intègre les contraintes réglementaires, les fenêtres de planification et les impératifs de cybersécurité. Au lieu d’une réponse générique, elle élabore des stratégies résilientes et adaptée. : réacheminement du trafic, priorisation des fonctions critiques (régulation, équipages) ou mise à jour des systèmes lors de créneaux à faible risque.

Ce passage à l’IA contextuelle permet la transition de l’analyse réactive vers une aide à la décision proactive. Elle garantit la stabilité des systèmes critiques, même sous pression, en formulant des recommandations ancrées dans les objectifs concrets de l’organisation.

Une source unique de données de haute qualité

L’IA contextuelle repose sur une synergie entre données riches, raisonnement intelligent et intégration métier. Au cœur de ce dispositif, la qualité de la donnée est non négociable : sans un socle exhaustif et fiable, toute tentative de déploiement d’agents autonomes est vouée à l’échec.

La réponse à ce défi réside dans l’architecture Data Lakehouse. En fusionnant la structure et la performance du data warehouse avec la flexibilité du data lake, le Lakehouse s’impose comme l’unique source de vérité. Cette approche hybride permet de gérer de vastes volumes de données, structurées ou non, tout en garantissant la célérité des analyses et la rentabilité du passage à l’échelle.

Plus qu’une simple base de stockage, le Lakehouse lève l’obstacle majeur à l’adoption de l’IA agentique : l’accès à une donnée qualifiée. En consolidant cette infrastructure, les entreprises ne se contentent pas d’activer l’IA contextuelle ; elles forgent le carburant nécessaire aux futurs systèmes autonomes pour qu’ils opèrent avec une précision et une fiabilité ancrées dans le monde réel.

Le socle contextuel

Dans la course au ROI, l’urgence pousse trop d’entreprises vers l’IA agentique sans qu’elles aient le temps d’en bâtir les fondations. Or, sans le fondement de l’IA contextuelle et la rigueur des données qui l’alimentent, ces ambitions restent vaines. Au-delà de la corrélation statistique, la priorité stratégique doit être la compréhension profonde des enjeux métier.

Cette transition exige une architecture de données unifiée : le Data Lakehouse. En s’imposant comme l’unique source de vérité, il garantit des informations précises, sécurisées et, surtout, exploitables. C’est ce socle technique qui permet à l’IA agentique de passer du gadget technologique à la création de valeur réelle.

En définitive, le succès des projets d’IA agentique ne viendra pas de la poursuite effrénée des tendances, mais de la capacité des systèmes à décoder leur environnement. L’IA contextuelle est le pont indispensable entre la donnée brute et l’action pertinente. En investissant dès aujourd’hui dans cette maîtrise du contexte, les organisations ne se contentent pas d’optimiser leurs résultats immédiats ; elles se donnent les moyens d’opérer avec confiance dans un avenir durablement transformé par l’autonomie.

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Par Rob Van Lubek, VP of EMEA chez Dynatrace

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