Surfant sur le buzz médiatique des IA génératives et sur la mode des GenAI dédiées à la cybersécurité, Dynatrace lance sa propre IA « Davis » orientée Observabilité et qualifiée d’hypermodale !

Depuis quelques mois, il ne s’écoule plus une semaine sans qu’un acteur de la cybersécurité n’annonce le lancement de son IA Générative dédiée à simplifier et accélérer le travail des experts de la sécurité des systèmes d’information.

Après, Microsoft et son Security Copilot, Google et son IA Sec-PaLM, SentinelOne et sa PurpleAI, Crowdstrike et sa Charlotte AI, Netskope et sa suite SkopeAI, Tenable et son ExposureAI ou encore Sysdig et sa GenAI « Sysdig Sage », c’est au tour de Dynatrace de s’y coller avec une IA pas uniquement centrée sur la cybersécurité mais également très « branchée » sur l’Observabilité et ses défis.

De l’IA, Dynatrace en a déjà plein sa plateforme. Mais jusqu’ici, son IA « Davis » était prédictive et causale. L’éditeur l’enrichit d’un volet « génératif » et compte bien voir cette IA auto-qualifée d’hypermodale apporter productivité et efficacité aussi bien aux acteurs de la cybersécurité qu’aux développeurs et aux administrateurs et autres spécialistes des opérations IT.

Contrairement à la plupart des IA évoquées ci-dessus, la nouvelle IA de Dynatrace prétend aller bien au-delà de la simple génération de recommandations. Elle allie la précision de l’IA prédictive, qui utilise des données historiques pour recommander des actions futures, à la détermination factuelle de l’IA causale, qui offre des réponses exactes et des automatisations intelligentes. L’ajout de l’IA générative permet alors de créer des solutions spécifiques basées sur la situation et l’environnement du client et de fournir recommandations et suggestions automatiques pour des tâches très variées.

« L’IA générative est une technologie révolutionnaire, qui semble offrir des possibilités infinies pour accroître la productivité », explique Bernd Greifeneder, CTO de Dynatrace. « Dans un contexte où les organisations cherchent à en exploiter le potentiel, la clé du succès réside dans une IA hypermodale qui combine une IA générative avec de puissantes techniques d’IA prédictive et causale. En effet, seule l’IA prédictive est capable d’anticiper le futur de manière fiable, et seule l’IA causale peut identifier, de manière déterministe, la root-cause d’un problème; et seule l’IA générative peut formuler des recommandations et des solutions spécifiques pour un problème donné, en utilisant des algorithmes probabilistes avancés. Avec la version étendue de l’IA Davis, nous répondons à ce besoin et redéfinissons la façon dont fonctionnent les solutions d’observabilité et de sécurité. Nous nous attendons à ce que l’IA Davis permette à nos clients d’améliorer substantiellement leur productivité annuelle dans le cadre de leurs initiatives de transformation liées à l’observabilité et la sécurité. »

L’annonce illustre surtout l’importance croissante de l’IA générative dans le quotidien des entreprises, dans celui des acteurs de l’IT mais aussi dans la prévention et la gestion des cyber-risques comme des défaillances du SI.

À lire également :