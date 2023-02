Le spécialiste des outils d’observabilité Dynatrace propose des outils pour réduire les temps de remédiation et mieux anticiper sur le cloud en s’appuyant sur une automatisation généralisée.

Dynatrace propose une nouvelle solution baptisée AutomationEngine. Basé sur l’intelligence artificielle causale Davis, cet outil peut être utilisé en low code par les équipes IT pour automatiser les réponses à des workflows. Exemple, la solution prend en charge la correction et la livraison progressive en fonction d’objectifs de niveaux de service spécifiques. Autre illustration, elle automatise l’acheminement des vulnérabilités découvertes par Dynatrace Application Security vers les bons collaborateurs.

Autre composant, AppEngine propose une approche low code pour créer des applications data-driven sur-mesure. Ces apps répondent potentiellement à de nombreux cas d’usage.

À partir de ce socle, Dynatrace a déjà développé un outil clé en main comme Smartscape Health View, pour visualiser les signes vitaux des applications.

AppEngine permet également de prévoir les besoins futurs en matière d’infrastructure cloud et de ressources de calculs, et d’automatiser les provisionnements.

Autre cas d’usage de l’automatisation tout azimut de Dynatrace, Site Reliability Guardian facilite le respect des niveaux de services en automatisant les étapes de contrôle de qualité et de sécurité.

Green IT oblige, l’éditeur met également en avant Carbon Impact, un outil qui prend en charge les environnements hybrides et multicloud et apporte un éclairage sur l’empreinte carbone.

Ces outils seront prochainement disponibles.

