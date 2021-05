Dynatrace, spécialiste de la réduction de la complexité des écosystèmes cloud et de l’accélération de la transformation digitale, propose un support sans agent pour OpenTelemetry, ce qui permet aux clients d’envoyer les données OpenTelemetry directement dans sa plateforme lorsque des agents ne peuvent pas ou n’ont pas besoin d’être déployés.

Pour mémoire la plateforme de l’éditeur cartographie en continu les environnements multicloud et leurs dépendances. Ses fonctionnalités intégrées d’AIOps détectent automatiquement les anomalies, fournit des réponses priorisées selon leur impact business et détaillées au niveau du code, et permet d’optimiser l’ensemble du cycle de vie logiciel. Cette combinaison unique d’observabilité automatique et intelligente permet aux équipes de maîtriser les environnements multicloud complexes et d’accélérer leur rythme d’innovation.

Steve Tack, SVP Product Dynatrace, rappelle : « Toute la valeur d’OpenTelemetry ne se révèlera qu’au travers d’une plateforme unifiée qui va au-delà du simple affichage de données sur des tableaux de bord, et fournit des réponses précises, avec une analyse de la root cause, pour permettre une meilleure efficacité et une optimisation continue ».