Dynatrace, éditeur de solutions de gestion de la performance applicative, ajoute à sa plateforme un module pour orchestrer le cycle de vie du développement d’applications et permettre aux équipes DevOps et SRE d’innover plus rapidement et à moindre risque.

Basée sur une version totalement intégrée de Keptn (projet open source sponsorisé par la CNCF), cette orchestration améliorera les processus des équipes de développement notamment par l’automatisation des contrôles qualité pour les applications en préproduction, selon des critères issus des Service Level Objective et sans intervention ni contrôle manuel.

Ce module Cloud Automation assure également l’automatisation des corrections en boucle fermée, pour les releases qui échouent en production, y compris un roll-back des déploiements de type canary ou blue/green ainsi qu’une gestion des feature flags, une orchestration des runbooks de correction, un déclenchement des workflows de gestion des incidents, et une mise en contexte précise pour les développeurs via une analyse de la root-cause pilotée par IA.

Enfin, la plateforme propose un inventaire des releases et une comparaison de versions automatiques permettant d’évaluer en continu la performance de chaque version d’une release. Avec restauration automatiquement à la version la plus stable si nécessaire.

Steve Tack, SVP Product chez Dynatrace, explique : « Cloud Automation s’intègre de manière totalement transparente avec une toolchain DevOps existante, et automatise les tâches triviales, afin de rendre aux équipes le temps d’innover davantage ».