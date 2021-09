Dynatrace, spécialiste de l’observabilité des données, annonce la prise en compte de nouveaux services open source, comme OpenTelemetry, FluentID ou Prometheus, sur sa plateforme Smartscape pour procurer ce que l’éditeur appelle « une observabilité ouverte » avec des données enrichies par l’IA (moteur Davis de Dynatrace) et aisément exploitables par les plateformes open-source les plus prisées.

Smartscape est la solution de mapping de Dynatrace qui procure une observabilité de bout en bout dans tous les composants et toutes les dépendances de vos applications.

Les équipes DevOps et SRE peuvent désormais bénéficier de ces fonctionnalités d’AIOps et d’analyses de Dynatrace pour détailler davantage de dépendances dans les environnements clouds dynamiques.

La plateforme crée et met à jour la topologie Smartscape en temps réel et en continu pour fournir un contexte exploitable pour les données issues des environnements et infrastructures modernes : métriques, logs, traces mais également celles provenant des utilisateurs ou des derniers standards open source.

Steve Tack, SVP Product Management, se veut très clair : « Nous annonçons aujourd’hui que nous améliorons la visibilité dans les environnements cloud, et aidons ainsi les équipes DevOps et SRE à maîtriser la complexité, accélérer l’innovation et générer de meilleures résultats business ».

Vous ne connaissez pas Dynatrace et son approche AIOps ? Voici une courte présentation en vidéo :