Pour les entreprises, lutter contre les cybermenaces est un effort sans cesse plus complexe alors que leurs surfaces d’attaques ne cessent de s’étendre et que les cybermenaces ne cessent de se multiplier. Amit Yoran, CEO de Tenable, est le Grand Témoin d’InformatiqueNews et IT for Business.

Tenable est une entreprise spécialisée dans la gestion de l’exposition au cyber-risque. Sa force réside dans sa capacité à offrir une visibilité complète et unifiée des vulnérabilités, des défauts de configuration et des dérives sécuritaires sur une console unique de toute votre infrastructure étendue, privée et multicloud. Ce qui la différencie, c’est son approche analytique de la gestion de l’exposition, qui combine une connaissance approfondie de la surface d’attaque moderne à des contextes métier pertinents, de sorte que les organisations puissent comprendre précisément le cyber-risque de leur entreprise et ainsi prioriser les actions d’atténuation .

Amit Yoran, fondateur et CEO de Tenable, est le Grand Témoin de Guy Hervier. Avec lui, il revient sur la variété des risques cyber, la difficulté de les modéliser, de les découvrir, de les gérer. Il évoque les bonnes pratiques et les nouveaux défis posés notamment par le multicloud mais aussi par Kubernetes et les containers. Il explique que ces derniers « donnent aux hackers tellement de moyens différents d’attaquer les entreprises ».

Il évoque également les différends qui opposent Américains et Européens sur la suprématie des technologies européennes, le respect des données privées, les bonnes pratiques de sécurité, la collaboration face aux groupes de hackers.