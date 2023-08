Un à un, chaque éditeur de solutions cyber cèdent aux sirènes marketing de l’IA générative et tente d’implanter cette technologie au cœur de leurs outils. Surfant sur cette nouvelle vague combinant buzz et technologie, Netskope annonce sa suite SkopeAI…

Connu pour sa solution SASE, l’éditeur Netskope se lance lui aussi dans l’IA générative appliquée à la cybersécurité. Après Microsoft et son Security Copilot, après Google et son IA Sec-PaLM, après SentinelOne et sa PurpleAI et après Crowdstrike et sa Charlotte AI, c’est donc au tour de Netskope d’explorer le potentiel des IA génératives placées au cœur des plateformes de cybersécurité.

L’éditeur regroupe ses fonctionnalités IA existantes sous le nom « SkopeAI » tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités faisant de SkopeAI une véritable suite IA au cœur de la plateforme Netskope.

Selon l’éditeur, « SkopeAI dépasse la sécurité traditionnelle en protégeant les entreprises des menaces générées par l’IA et des pertes de données dues à l’utilisation abusive de ChatGPT ainsi que d’autres outils d’IA générative populaires ». L’ici l’idée semble d’utiliser les nouvelles IA pour rendre les outils de cybersécurité encore plus intelligent notamment dans des domaines sensibles jusqu’ici souvent peu convaincants comme la DLP, la lutte contre le phishing et les malwares polymorphiques, la lutte contre la Shadow IA et le mauvais usage des outils comme ChatGPT, etc…

SkopeAI se démarque par :

* Une connaissance contextuelle approfondie permettant une prévention des pertes de données (DLP) avancée pour identifier, analyser et protéger les données structurées et non structurées ;

* La classification des données basée sur le Machine Learning automatisé et la technologie Train Your Own Classifiers (TYOC), qui identifie et catégorise automatiquement les nouvelles données sur la base d’une approche « former et oublier », garantissant que la protection des données s’adapte et s’applique bien au-delà de ce que l’identification standard des données peut réaliser ;

* La protection basée sur l’IA, qui offre une vitesse inégalée et des résultats exceptionnels dans la détection d’un large éventail de menaces, notamment les attaques multivariées, les malwares polymorphes, les nouveaux domaines web de phishing, les menaces zero-day et les contenus web malveillants ;

* L’expansion récente de Netskope Intelligent SSE pour permettre aux entreprises d’activer en toute sécurité des applications d’IA générative telles que ChatGPT à l’aide de techniques avancées de protection des données ;

* des opérations SD-WAN pilotées par l’IA, qui surveillent le réseau de manière proactive, fournissent des informations prédictives, simplifient la gestion, minimisent les tickets d’assistance et dépannent les appareils à distance, ce qui se traduit par une amélioration des performances du réseau et de l’expérience utilisateur.

L’annonce revêt ici plus du marketing que de la nouveauté. Bien des fonctionnalités IA de SkopeAI préexistaient déjà et sont simplement ici regroupées sous une même bannière. Mais elle traduit aussi une volonté continue de Netskope d’introduire toujours plus d’IA au coeur de la cybersécurité pour rééquilibrer les forces entre attaquants et défenseurs.

Ce n’est pas être devin que de prédire que d’ici la fin de l’année tous les acteurs de la cybersécurité auront lancé de nouvelles IA en appuie sur des IA génératives maison ou celles proposées par OpenAI, Azure, Google Cloud et AWS. Reste à espérer que toutes ces annonces autour de l’IA ne soient pas essentiellement marketing mais contribuent à réellement élever le degré de cybersécurité et de cyber-résilience des entreprises.

