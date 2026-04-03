Proton s’attaque à Microsoft et Google sur le terrain du collaboratif, Broadcom et SUSE rejouent la bataille de la virtualisation, Oracle coupe dans les effectifs, Anthropic séduit les entreprises, Bull retrouve son nom, et Apple fête ses 50 ans… Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo.

C’est vendredi, et l’heure de retrouver InfoNews Hebdo pour un nouveau tour d’horizon d’une actualité IT qui bouge vite, très vite. Cette semaine, le collaboratif et l’infrastructure racontent à eux seuls le moment technologique que traversent les DSI. Proton lance une suite Workspace pensée comme une alternative chiffrée à Microsoft 365 et Google Workspace. Broadcom, de son côté, affiche à KubeCon son activisme autour de Kubernetes pour prolonger sa stratégie post-VMware, pendant que SUSE pousse une plateforme de virtualisation ouverte mêlant machines virtuelles et conteneurs. Et, en arrière-plan, Oracle rappelle brutalement que la ruée vers l’IA a aussi un coût humain, avec de nouvelles suppressions de postes liées à ses investissements massifs dans les infrastructures IA.

Mais la semaine confirme par ailleurs que le centre de gravité de l’IA est en train de basculer de plus en plus vers l’entreprise. Après l’arrêt de Sora par OpenAI, Anthropic confirme cette dynamique.

Parallèlement, en France, le retour de Bull consacre une volonté de reprendre la main sur des actifs jugés stratégiques dans le calcul avancé.

Et puis il y a ce clin d’œil à l’histoire : Apple a 50 ans. Une manière de rappeler que, dans la tech, les empires ne durent que s’ils savent se réinventer.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

AU SOMMAIRE

EN BREF

Proton Workspace, la riposte privacy à Microsoft et Google

Avec Workspace, Proton assemble mail, agenda, documents, tableur, visioconférence, VPN et gestionnaire de mots de passe dans une offre unifiée qui veut séduire les entreprises européennes en mettant la confidentialité au cœur de la promesse.

Broadcom veut faire de Kubernetes un nouveau levier post-VMware

À KubeCon Europe 2026, Broadcom a mis en scène son engagement dans l’écosystème Kubernetes, entre contributions open source, partenariats et évolutions de vSphere Kubernetes Service, avec l’idée claire de garder la main sur les plateformes d’infrastructure modernes.

SUSE avance ses pions dans la virtualisation

Face au grand chambardement du marché, SUSE pousse une alternative de virtualisation fondée sur Harvester, pensée pour réunir virtualisation et orchestration de conteneurs sur une même base cloud native.

Oracle licencie pour financer la guerre des datacenters IA

Oracle a commencé à supprimer des milliers de postes dans le cadre de sa restructuration 2026, pendant qu’il augmente fortement ses dépenses pour ses infrastructures d’intelligence artificielle et son expansion cloud.

Anthropic transforme Claude en machine de guerre B2B

Longtemps perçu comme un outsider plus discret qu’OpenAI, Anthropic confirme sa traction sur le marché entreprise, avec une activité largement tirée par les clients professionnels et une croissance qui repose d’abord sur cet ancrage B2B.

LE DOSSIER

Bull redevient Bull, et ce n’est pas juste une affaire de nostalgie

Le retour officiel de la marque Bull, puis la finalisation de sa cession à l’État français, redonnent une portée industrielle et stratégique à un nom historique désormais replacé au cœur des enjeux de calcul haute performance, d’IA et de souveraineté technologique.

RENDEZ-VOUS

Hub Forum, cap sur les agents IA qui produisent vraiment

Le Hub Forum 2026 promet d’aller au-delà du discours ambiant sur l’IA pour montrer où elle crée effectivement de l’efficacité, à travers des cas d’usage concrets, des masterclass et une lecture plus opérationnelle de la vague agentique.

UN BRIN DE NOSTALGIE

Apple a 50 ans, ou l’art rare de durer dans la tech

Le 1er avril 2026 marque les 50 ans d’Apple, un anniversaire qui rappelle combien la firme a su traverser les décennies en réinventant sans cesse ses produits, ses usages et son récit industriel.