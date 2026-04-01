Le spécialiste français de la gestion de parc IT propose un service externalisé de nettoyage, réparation et reconditionnement des casques audio professionnels, opéré depuis Saint-Malo. Objectif : appliquer enfin l’économie circulaire à un équipement que tout le monde utilise… et que personne ne gère.

Spécialisé dans la gestion du cycle de vie des équipements IT d’entreprise, bconnex est un groupe français qui accompagne les DSI sur toute la chaîne (fourniture, déploiement, SAV, sécurité, recyclage…) et édite au passage Mobilehub, une plateforme SaaS de gestion de parc.

Le groupe étend aujourd’hui son périmètre avec « Casque as a Service », une offre d’économie circulaire dédiée aux micro-casques audio professionnels.

Le constat de départ est assez implacable. Avec la généralisation du travail hybride, le casque audio est devenu l’un des équipements IT les plus utilisés en entreprise. Mais aussi l’un des plus mal gérés.

Coussinets fatigués, batterie qui flanche, Bluetooth capricieux : dans la plupart des organisations, ces symptômes parfaitement curables déclenchent un remplacement pur et simple.

Le réflexe poubelle a la vie dure. Or selon l’ADEME et l’Arcep, environ 80 % de l’empreinte carbone d’un équipement numérique est concentrée dans sa fabrication. Jeter un casque réparable, c’est donc gaspiller l’essentiel de son bilan environnemental, celui qui est justement déjà dans les tuyaux. Et à l’échelle mondiale, la facture atteint 62 millions de tonnes de déchets électroniques rien qu’en 2024.

« Casque as a Service » fonctionne de manière assez directe. L’entreprise cliente expédie ses casques vers l’atelier bconnex de Saint-Malo et choisit le niveau d’intervention souhaité : simple nettoyage ou remplacement des coussinets, réparation complète assortie d’une garantie de 12 mois, ou rachat du parc. La gestion des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) est prise en charge par bconnex dans tous les cas de figure. Les casques remis en état peuvent ensuite être réattribués à d’autres collaborateurs. Et quand un casque est définitivement hors jeu, bconnex peut le remplacer par un modèle reconditionné issu de son propre circuit.

Côté chiffres, bconnex s’appuie sur des données de l’ADEME (2022) selon lesquelles l’acquisition ou la remise en service d’un produit reconditionné permet de réduire l’impact carbone de 43 à 97 % par rapport au neuf, selon les catégories d’équipements.

Sur un parc de plusieurs centaines de casques, l’addition est vite faite, en gains environnementaux comme en économies budgétaires et administratives. Le casque, parent pauvre du numérique responsable, a peut-être trouvé son SOS.

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