Face à la complexité croissante de la gestion de parc IT, Mobilehub de Bconnex s’impose comme une solution SaaS française pensée pour simplifier l’onboarding, sécuriser les flux et valoriser le réemploi. Une approche qui place la gestion de parc IT au cœur des enjeux stratégiques des DSI.

Le parc IT est dynamique. Les équipements IT se multiplient, vivent, s’usent, se dégradent, se perdent… Et chaque jour qui passe rend la gestion du parc IT un peu plus complexe et chronophage. Un vrai casse-tête pour les DSI. Il ne s’agit plus seulement de savoir qui a reçu un ordinateur ou un smartphone, mais d’orchestrer l’ensemble du cycle de vie des équipements : arrivée et départ des collaborateurs, interconnexion avec les MDM, les opérateurs ou les SIRH, suivi des politiques de sécurité et gestion des engagements RSE.

C’est précisément le rôle que revendique Mobilehub, une solution SaaS développée par l’éditeur français bconnex, qui évolue considérablement en 2025. La plateforme agrège en temps réel des données issues des opérateurs, MDM et outils de cybersécurité, pour offrir un inventaire fiable et actualisé de l’ensemble du parc.

Née en 2024 du regroupement de plusieurs marques IT (Betoobe, Connexing, Cetooce, MobileHub), Bconnex Group est un éditeur français qui veut simplifier le quotidien des gestionnaires de parcs informatiques en leur faisant gagner du temps et en leur apportant la tranquillité d’esprit. Le groupe méridional réunit 70 talents et réalise un chiffre d’affaires de plus de 22 millions d’euros.

Au quotidien, Mobilehub promet de fluidifier des processus souvent sources de frictions :

– L’onboarding et l’offboarding sont automatisés : attribution et récupération des équipements, signature électronique, réaffectation des terminaux.

– La plateforme s’intègre aux environnements existants (MDM, SIRH comme Lucca, extranets opérateurs, EDR) pour centraliser les données et en faciliter l’exploitation.

– Les DSI disposent ainsi de tableaux de bord actionnables permettant d’anticiper les besoins, rationaliser les stocks et justifier les budgets.

Mais au-delà du pilotage opérationnel, Mobilehub revendique aussi et surtout une dimension environnementale. En réduisant les achats inutiles, en favorisant le réemploi et en mesurant des indicateurs tels que la durée moyenne d’usage ou le taux de réutilisation, l’outil contribue aux politiques RSE des entreprises. Une approche qui répond aux nouvelles attentes des directions IT, désormais sommées de concilier efficacité opérationnelle, sécurité et responsabilité environnementale.

Les bénéfices :

– Gain de temps monumental : fini les allers-retours entre outils, les mails pour récupérer du matériel ou les demandes manuelles d’état de stock.

– Amélioration de la sécurité : qui a accès à quel équipement, quand et dans quel état ? Mobilehub apporte une traçabilité complète.

– Expérience utilisateur premium : chaque collaborateur dispose de l’équipement adéquat dès son arrivée, et le restitue facilement à son départ.

– Économie et responsabilité : les terminaux sont mieux utilisés, réaffectés intelligemment et peuvent bénéficier d’une seconde vie dans une logique d’économie circulaire.

– Pilotage stratégique : grâce à une vision unifiée du parc, Mobilehub permet de rationaliser la flotte, optimiser les contrats opérateurs et anticiper les besoins.

« Disponible en mode SaaS, Mobilehub est une solution à tiroirs: chaque entreprise construit l’offre dont elle a besoin. Vous voulez juste la gestion de stock ? C’est possible. Vous souhaitez tout le package avec onboarding, interfaçage MDM, signature électronique et recyclage ? C’est possible aussi. La scalabilité est intégrée dans l’ADN de l’outil »conclut Sébastien Reverdy, CEO de bconnex.

Mobilehub n’est pas simplement un logiciel de gestion de parc IT. C’est une tour de contrôle de la vie digitale en entreprise qui aligne IT, RH et collaborateurs autour d’une gestion plus simple, plus sûre et plus durable des équipements numériques.

